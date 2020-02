Mil aislados en un hotel de Tenerife

Todas las personas alojadas en el mismo hotel del Sur de Tenerife que el médico italiano infectado de Coronavirus, que suman unas 1.000, han sido puestas en aislamiento y bajo supervisión sanitaria, según ha podido confirmar eldia.es.



Desde la Recepción del hotel se llamó a cada habitación para advertir a los clientes que no podían abandonar el complejo ni sus habitaciones.



Desde anoche, únicamente está operativa una de las puertas del hotel para facilitar el acceso de los profesionales sanitarios. El precinto policial en una de las calles de acceso al hotel está situado a más de 100 metros de la puerta principal.



La Policía Nacional realiza las tareas de vigilancia en dicho enclave y en las puertas del complejo hotelero. Los agentes de la Comisaría del Sur de Tenerife serán reforzados con un subgrupo de la UIP (Unidad de Intervención Policial).





Comunicado del hotel Costa Adeje Palace

Reunión urgente en la Consejería de Sanidad

Activado el protocolo por coronavirus

El protocolo establece la obligatoriedad de realizar unas segundas pruebas en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. El ciudadanos se encuentra aislado y bajo control sanitario. https://t.co/LMzp5lHfFe — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) February 24, 2020

Mensaje de tranquilidad

Comisión Interministerial sobre el coronavirus

Otros cinco casos en estudio

El Hotel H10 Costa Adeje Palace, donde se alojaba el turista italiano que ha dado positivo por coronavirus Covid-19 en Tenerife, asegura que ha puesto en marcha "todas las medidas sanitarias y operacionales recomendades" para "garantizar la seguridad de sus clientes y empleados".A través de un comunicado, la cadena hotelera afirma que está "colaborando estrechamente" con las autoridades sanitarias. Además, defiende que "está prestando a los clientes y personal del hotel todas las atenciones y cuidados necesarios para que, con independencia de las posibles molestias que esta situación les pueda ocasionar, estén atendidos en todo momento"., según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de Canarias. Estas mismas fuentes no ratifican que se haya decretado un aislamiento, pero sí la realización de controles sanitarios de seguimiento, que obligan a permanecer en las instalaciones según el protocolo. Tampoco confirman el número de personas a las que se va a producir este análisis.El médico italiano llevaba una semana alojándose junto a su esposa en este complejo turístico del municipio tinerfeño de Adeje.La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha convocado hoy martes 25 de febrero, en ambas sedes de la Consejería de Sanidad y de manera urgente, el Comité Ejecutivo de Canarias para informar de las últimas medidas con respecto Coronavirus COVID-19.Siguiendo el obligado protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para estos casos, la comparecencia pública solo se debe producir una vez que el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III confirme un segundo resultado positivo de las muestras tomadas al paciente, algo que se espera que se produzca a última hora del día de hoy. No obstante y en coordinación con el Ministerio de Sanidad se emitirá una nota informativa con los acuerdos que procedan del citado comité ejecutivo.El protocolo de este nuevo caso importado de Coronavirus COVID-19 se activó el viernes 24 de febrero cuando el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) confirmó que un ciudadano italiano, de vacaciones en el Sur de Tenerife, había dado un primer positivo en el virus.Como ya se ha informado,tras acudir a una clínica privada porque se encontraba mal.Este turista italiano, segundo caso que se presenta en Canarias tras el del ciudadano alemán que fue ingresado en La Gomera, ya dado de alta, se encuentrabaen aislamiento en la Clínica Quirón Sur de Adeje en un primer momento, pero ya ha sido trasladado al Hospital de la Candelaria, en la capital tinerfeña.Al parecer el paciente procede de, región de Italia en la que se ha producido un brote de coronavirus en los últimos días.Fuentes del centro sanitario privado han informado de que el paciente llegó sobre las 13:00 horas con fiebre y como medida preventiva se le aisló y se enviaron las muestras a Salud Pública, departamento que ha comunicado la opasada noche que estos primeros análisis han dando positivo.Las fuentes han señalado queUna vez conocido el resultado positivo, la Consejería de Sanidad ha activado el protocolo por coronavirus que establece laEl Gobierno canario informa de que el ciudadano se encuentra aislado y bajo la supervisión sanitaria "que requiere el asunto".La Consejería Sanidad ha activado una línea de teléfono gratuita 900 112 061 desde la cual un equipo de Enfermería, bajo la coordinación del Servicio de Urgencias Canario (SUC), atenderá las solicitudes de información de la ciudadanía sobre medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el virus.Matías Fonte-Padilla, como decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN), y en su representación y de la Junta de Gobierno, ha enviado un mensaje de tranquilidad con respecto al nuevo caso de coronavirus COVID-19 en Canarias, concretamente en el sur de Tenerife."En estos momentos se está tratando un foco en un conocido hotel del sur de Tenerife, y se ha puesto en cuarentena a todas las personas del mismo. Esto no significa en ningún caso que exista riesgo real de alta mortalidad o de propagación en las islas con efectos letales. Se trata de una enfermedad contagiosa pero con una mortalidad muy baja", subraya Fonte-Padilla."Ante todo -sigue el comunicado- agradecemos a las autoridades sanitarias nacionales y canarias su intensa labor en el tratamiento y contención de esta enfermedad, así sus esfuerzos en comunicar y mantener a la población informada. Así mismo nuestro agradecimiento al personal sanitario que se encuentra en estos momentos dedicado a esta enfermedad, así como a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado por su intensa labor al respecto".COBCAN hace "un llamamiento a toda la sociedad canaria a que mantenga la cordura y la visión objetiva en este tema, no aumentemos un miedo innecesario y contraproducente. Las oleadas de diferentes cepas de gripe recorren el mundo todos los años, sin que se cree gran alarmismo"."N, y no se crea esta alarma, simplemente se actúa como con cualquier otra enfermedad contagiosa de baja mortalidad. La OMS estima la tasa de mortalidad del coronavirus COVID-19 entre el 2% y el 4% en Wuhan y sólo de un 0,7% fuera de ella. Sin embargo por gripe en España en la temporada 2017/2018 se infectaron unas 800000 personas de las cuales unas 52000 fueron hospitalizadas, muriendo aproximadamente 15000 personas, sin que se creara un pánico generalizado".Padilla-Fonte señala que "hay que ser tremendamente cauteloso en como se trata este asunto, porque puede degenerar en una falsa alarma entre la población que lleve a tomar medidas políticas motivadas por el miedo en lugar de por una amenaza real. Las decisiones deben ser estrictamente técnicas, basadas en criterios objetivos de salud pública. Medidas extremas, como la suspensión de actos públicos o la limitación de movimientos, pueden afectar a la vida de los ciudadanos y a sectores económicos de vital importancia para la sociedad canaria"."Los biólogos/as quedamos a la entera disposición de cualquier ciudadano o institución pública que desee más información. Le rogamos siga las indicaciones de las autoridades al respecto", conluye la nota.En caso necesario pueden contactarnos en el 922251150 en nuestro horario habitual como por E-mail: info@cobcan.es.El presidente de Canarias,El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , preside este martes una Comisión Interministerial sobre el coronavirus que se celebrará en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros, según ha informado Moncloa.El Ejecutivo constituirá la Comisión Interministerial sobre el coronavirus horas antes de la celebración, por la tarde, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas.Esta medida se produce después de que un médico italiano de turismo en Tenerife haya dado positivo este lunes por coronavirus, mientras que se ha activado el protocolo correspondiente al menos en otros cinco casos en diferentes puntos del territorio nacional.A última hora del lunes se ha confirmado un positivo en Tenerife. Se trata de un médico italiano procedente de la zona de Italia afectada por coronavirus que se encuentra de turismo en el sur de la isla de Tenerife y que se encuentra hospitalizado y aislado en la Clínica Quirón del sur de Tenerife.El Gobierno de Canarias ha activado el protocolo correspondiente tras dar positivo por coronavirus en el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, según confirmaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional. Será sometido a un segundo análisis en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, tal y como establece el protocolo para estos casos.Además, se ha activado el protocolo correspondiente enque están pendiente de los resultados de las pruebas médicas, dos de ellos en Navarra, otro más en Valladolid, otro en Asturias y un quinto en Salamanca.Así, en, este martes se conocerán los resultados relacionados con dos casos después de que trascendiera la existencia de varios casos en estudio en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN).En, se trata de un varón joven que recientemente ha regresado de Milán y que presenta síntomas leves de infección respiratoria. Permanece ingresado en observación hospitalaria en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a la espera de que se le realicen las correspondientes analíticas.En, el caso sospechoso es el de una mujer de 25 años que ha ingresado sobre las 22.00 horas en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) que regresaba de un viaje por Italia, según han confirmado fuentes sanitarias. El HUCA ha activado el protocolo y ha cerrado dos plantas del hospital, la octava y la novena y sólo pueden acceder dos facultativos.La mujer llegó al aeropuerto asturiano con síntomas de la enfermedad. En un primer momento ingresó en el Hospital avilesino de San Agustín, y posteriormente fue traslada al Centro hospitalario de Oviedo.Finalmente, enel protocolo se ha activado para un joven presentaba fiebre tras regresar recientemente de Venecia y que se encuentra estable y en observación hospitalaria a la espera de los resultados de las analíticas.Por contra, han dado negativo los dos casos pendientes en Málaga, otros siete pacientes de Navarra, una mujer en La Rioja y un estudiante del instituto Ruiz de Alda de San Javier (Murcia), todos ellos relacionados con el brote de Italia.Otra paciente atendida en Ávila ha recibido el alta hospitalaria al haber dado positivo a gripe B. Aunque aún no se disponen de los resultados de sus análisis al coronavirus, de acuerdo con los protocolos, se ha optado por esta opción ya que la coinfección entre ambos virus es improbable.