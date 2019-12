Oposiciones de secundaria

El Gobierno de Canarias estima que en 2020 se convocarán unas oposiciones para el cuerpo docente de Secundaria. La directora general de Personal de la Consejería de Educación, Marisol Collado, detalla que todavía no se ha determinado ni el número de plazas, ni las especialidades que se convocarán. Dado que la normativa exige que para estar en las listas hay que pasar por unas oposiciones, a la Consejería le interesa que se abran todas las especialidades para que, quienes no puedan acceder al funcionariado, puedan estar en una lista correctamente colocados. Collado asegura que, de cara a los próximos procesos selectivos, serán muy meticulosos a la hora de plantear los criterios. "Tienen que ser claros y transparentes, para que los opositores no se sientan indefensas", afirma. Además, adelanta que "es probable que el número de tribunales sea menor que en anteriores convocatorias, "para facilitar que los criterios sean más homogéneos".