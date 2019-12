Los alumnos españoles caen en ciencias y matemáticas

El penúltimo informe PISA –el sistema de evaluación internacional a estudiantes de 15 años realizado en 72 países- dio pie a un optimismo moderado. Tras años y años de resultados decepcionantes, en 2016 la escuela española parece que empezó a salir de la mediocridad. Por primera vez, la 'nota' de comprensión lectora estaba por encima de la media de la OCDE mientras que en ciencias se queda justo en la media y en matemáticas, por debajo (pero muy poco). El dossier de este año indica que el nivel ha bajado. Poco, pero ha bajado. El estudio también indica que el clima de disciplina en las aulas dista mucho de ser ideal. Eso sí, hay dos datos positivos: los jóvenes españoles sufren menos 'bullying' y están más satisfechos con sus vidas.



Las pruebas del informe PISA se realizaron en 2018, así que es la primera vez que el estudio analiza a los 'hijos' de la LOMCE, la controvertida ley aprobada por el entonces ministro José Ignacio Wert (PP). El dossier solo tiene datos de matemáticas y ciencia. Los de lectura no se han hecho públicos dado que eran "inverosímiles", consecuencia de los problemas detectados en la prueba de fluidez lectora (que era nueva). La Comunidad de Madrid pidió a la OCDE que no hiciera público ningún dato porque la 'contaminación' en lectura hacía que todos los datos fueran sospechosos (para hacer la media en matemáticas y ciencias se usa, entre otras variables, el dato de lectura). Sin embargo, la OCDE ha decidido seguir adelante porque asegura que la contaminación, en caso de haberla, apenas es significativa.









Student performance in #reading, #math and #science in 79 countries & economies ? https://t.co/yxx9nzP35R #OECDPISA 2018 #SDG4 pic.twitter.com/1T5jUEXzXV