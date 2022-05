Santa Cruz sustituirá por un gran parque el ‘parking’ previsto para Cabo Llanos

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha descartado la construcción del aparcamiento subterráneo que estaba previsto en el solar municipal situado entre las dos Torres, en la calle Celia Cruz, en el barrio de Cabo Llanos. Y es que un estudio de viabilidad, encargado por el propio Consistorio chicharrero, considera que este parking es innecesario. Esta actuación será sustituida por la creación de un gran parque, según lo ha anunciado el concejal responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP.

Este explica que, debido a las conclusiones del citado informe, ha dado instrucciones al área que dirige para que se empiece a trabajar en la contratación de la redacción de un nuevo proyecto, destinado, en este caso, a la construcción en dicho terreno municipal de «una gran zona verde». «Hemos decidido que dicho solar se convierta en un extenso parque, similar, por ejemplo, al de Secundino Delgado, que también se cierre por la noche», apunta el edil.

El responsable de Servicios Públicos comenta que su intención es que los vecinos también participen en el diseño y en las características de esta futura zona verde para Cabo Llanos. Carlos Tarife informa de que la previsión es que a lo largo de este año se contrate la redacción del proyecto para que, ya en 2023, «lo aprobemos y saquemos a licitación las obras».

Con respecto al estudio de viabilidad sobre la actuación que estaba prevista inicialmente en el terreno ubicado entre las Torres, el aparcamiento subterráneo, el también portavoz del PP señala que éste es contundente al establecer que no se justifica su construcción. A lo largo de 600 páginas, el estudio explica que esta zona de Cabo Llanos no necesita un parking, pues la oferta de aparcamiento es mayor que la demanda.

El informe argumenta que, actualmente, la oferta de aparcamiento para el uso residencial está básicamente cubierta, pues la mayoría de los edificios situados en este ámbito son de nueva construcción y cuentan con garaje. Se estima que la zona cuenta con una oferta de unas 8.800 plazas de estacionamiento. Ésta está asociada en un 32% al uso residencial, en un 31% al comercial y un 15% al uso recreativo, eventos y espectáculos. Un 22% de las plazas se localizan en el intercambiador.

«En la actualidad, la zona próxima al ámbito de estudio no está consolidada, si bien podrá tener un crecimiento importante en los próximos años. En la parcela en cuestión, sería posible la implantación de un establecimiento de aparcamientos de 530 ó de 354 plazas, con un coste de construcción de 4,98 y 3,64 millones de euros, respectivamente. Pero la oferta actual, buena parte de la misma gratuita, es mayor que la demanda, por lo que no se justificaría la implantación de un nuevo estacionamiento en estos momentos en la zona y menos no gratuito», se establece en el estudio encargado por el Ayuntamiento.

La intención del Consistorio capitalino era que una empresa privada se encargara de la gestión y explotación del estacionamiento subterráneo previsto para Cabo Llanos, a través de el otorgamiento de una concesión administrativa, como ocurre con otros parking públicos situados en el municipio, como el del Puente Serrador o el de la plaza Weyler.

Además, el estudio alerta de que durante la ejecución de las obras se tendrían que llevar a cabo excavaciones tanto en la propia parcela del parking como en las rampas de acceso de la calle Los Llanos Seis, «lo que podría afectar a los viales peatonales y a edificaciones próximas, así como a sus usuarios». Asimismo, el informe advierte de que los terrenos sobre los que se establece el solar del estacionamiento fueron en el pasado utilizados para el almacenamiento de combustibles fósiles, «constatándose durante la construcción de las Torres que los suelos de la zona se encuentran contaminados por las fugas de dichos depósitos de combustibles».

«La gestión de las tierras contaminadas no es de carácter habitual y debe realizarse por empresas especializadas». Por lo tanto, y según el estudio, «existe la incertidumbre sobre la existencia o no de dichas tierras contaminadas, así como su cuantificación».

Por otro lado, Tarife recuerda que antes de que termine el año se habilitarán dos nuevas zonas de aparcamiento en Santa Cruz, una en la playa de Las Teresitas, donde se encontraba el inacabado edificio de estacionamientos y locales comerciales, conocido como mamotreto y que fue demolido por orden judicial, y otra en el solar ubicado en la calle Juan Albornoz, junto al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.