«Pido al Puerto que ceda a la ciudad el suelo situado entre la plaza de España y el barranco de Santos»

¿Qué acciones está preparando el Ayuntamiento chicharrero para que Santa Cruz pueda recuperarse del Covid 19?

Para poder recuperarnos es necesario, en primer lugar, que se retiren las restricciones. Es muy difícil poder animar la economía de la ciudad con restricciones que no permiten realizar acciones. Pero nosotros ya hemos hecho algunas cosas en donde hemos podido hacerlo. Este año no van a pagar la tasa de residuos ni los autónomos ni las empresas, y los vecinos pagarán menos. Gracias a las medidas de rebajas de impuestos que hemos aprobado, nos encontramos entre las cinco ciudades españolas con menor presión fiscal. Además de esto, también hace falta dinamizar la ciudad. Por ello, desde que se levanten las restricciones, y con la excusa de la cultura, la música, el ocio y el deporte, Santa Cruz acogerá el mayor calendario de actividades en la calle para toda la familia nunca antes visto. Pretendemos que cualquier vecino de la Isla o de Canarias quiera venir a esta capital por todo lo que hay que hacer o ver. La idea es que todos los fines de semana se desarrollen actividades para fomentar el consumo en el comercio y la restauración. A esto también va unido una mayor capacidad de inversión para atraer turistas, y para ayudar al sector de la construcción, generando puestos de trabajo. Me refiero, por ejemplo, al programa de rehabilitación del patrimonio que estamos llevando a cabo, con un presupuesto de 30 millones y con el que se incorporarán a la ciudad, como nuevos atractivos, el Palacio de Carta, el Templo Masónico, el Parque Viera y Clavijo o el cementerio de San Rafael y San Roque.

¿Cree que el Gobierno de Canarias debería ya poner fin a las restricciones?

Todo dependerá de la evolución de los datos de los contagios, pero lo que no puede hacer el Gobierno es decir lo mismo y lo contrario en una misma rueda de prensa, ni establecer medidas en función de quién sabe qué criterios. Lo de las restricciones del Ejecutivo canario y los cambios de los niveles de alerta no los entiende ni el médico chino, con todo mi respetos para los médicos chinos. Cómo puede decir que se está en nivel 3 ó 4 con medidas del 1, o pasar a una Isla a un determinado nivel y luego, unos meses más tarde, a otra, con las mismas circunstancias que aquella, aplicarle otro nivel. La gente está ya muy cansada. No entienden que se cierren los parques infantiles y que, sin embargo, los estadios estén abiertos con multitudes, o que se pueda celebrar un derbi y unos días después no se pueda recibir a los Reyes Magos en el mismo sitio. Nadie ha entendido las historias que el Ejecutivo ha vendido.

¿En ese gran calendario de actividades en la calle del que habla está incluido también el Carnaval de junio? Las Palmas de Gran Canaria optó por no esperar y celebrar al menos sus actos cuando corresponde, en el mes de febrero.

Las Palmas solo está celebrando los actos del Carnaval, pero nada en la calle. Nosotros no hacemos trampas al solitario y hemos apostado por que la fiesta se lleve a cabo tal y como la entendemos, con sus concursos y galas, pero también con el Carnaval en la calle, siempre y cuando las restricciones lo permitan. Por eso, hemos decidido trasladar nuestra fiesta al mes de junio, por primera vez en la historia. Si finalmente lo podemos hacer todo, habrá merecido la pena esta decisión. Y haremos todo lo posible para que los Carnavales de Santa Cruz se puedan celebrar a lo grande.

«Para todo lo que tiene que ver con este municipio, el Gobierno de Canarias es demasiado lento»

La futura ciudad que se construirá en los terrenos de la Refinería ha vuelto a ser noticia recientemente, pues ya el Gobierno ha autorizado su desmantelamiento. Pero éste es un proyecto de muy a largo plazo, y en Santa Cruz hay otras actuaciones pendientes que se podrían llevar a cabo más a corto plazo y, sin embargo, parece que se han quedado estancadas. Ejemplo de ello son la mejora de la playa de Las Teresitas, el carril bici hasta San Andrés o la finalización de la tercera fase de la plaza de España, aunque ésta última corresponde al Puerto.

Por supuesto que tenemos muchos proyectos para Santa Cruz y la mayoría se están ejecutando. Otros se están tramitando desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, tenemos el programa de rehabilitación del patrimonio del que le hablaba antes; las obras de la playa de Valleseco, que ya se están llevando a cabo; o el acuerdo para convertir el Parque Viera y Clavijo en sede del Museo Rodin de París. En otras actuaciones iríamos más rápidos si tuviésemos el Plan General de Ordenación (PGO) ya aprobado, como es el caso de la mejora de la playa de Las Teresitas. Como el Cabildo se ha negado a declararla proyecto de interés insular, tendremos que esperar un poco más. Con respecto al carril bici, ya hemos anunciado que hemos recibido dinero de Europa para mejorar y ejecutar el tramo comprendido entre el Palmétum y Valleseco, pero no podemos llegar hasta San Andrés, porque la Autoridad Portuaria ha rechazado nuestras propuestas. También es responsabilidad del Puerto que la tercera fase de la plaza de España no se haya ejecutado. Pero le proponemos algo. Este Ayuntamiento le pide a la Autoridad Portuaria la desafectación del espacio comprendido entre la plaza de España y la desembocadura del barranco de Santos, porque creemos que esa zona debe convertirse ya en ciudad. Lo que no es lógico que ese espacio no tenga prácticamente uso y que tampoco se permita al Ayuntamiento utilizarlo cuando lo necesita, como ocurrió con la solicitud que le hicimos para poder celebrar los actos del Carnaval allí.

Pero en ese lugar está prevista la tercera fase del proyecto de la plaza de España de los arquitectos Herzog & De Meuron, el denominado Muelle de Enlace, para el que la Autoridad Portuaria estuvo buscando inversores privados y ahora ha solicitado dinero a Europa. Está previsto un gran edificio comercial y de restauración, sobre cuyo tejado se podrá pasear y llegar al mar, entre otras actuaciones.

Nosotros estamos pidiendo que se desafecte, que se nos entregue, no solo ese espacio, sino todo el comprendido entre la plaza de España y el barranco de Santos, hasta la altura de la plaza de Europa. Nosotros también nos comprometemos a buscar financiación para el proyecto de la plaza de España, a acudir a todas las instancias posibles. Pero, mientras tanto, mientras lo conseguimos, lo que sí podemos garantizar es que toda esa zona tendrá uso ciudadano de manera inmediata; ocurrirán cosas allí, como conciertos, y actividades culturales o deportivas, entre otras iniciativas. Esto es un asunto que trasciende al actual presidente del Puerto, Carlos González, que lleva años estancado y que necesita ya una solución. Nosotros estamos dispuestos a gestionar ese suelo. La diferencia entre que sea la Autoridad Portuaria o el Consistorio quien se encargue del mismo es que con nosotros sí podría ser ocupado y sí se le sacaría provecho, no como ahora, que no se utiliza prácticamente para nada. Ni un solo barco entra allí, porque no es posible. La feria de atracciones se podría haber instalado en dicho lugar, pero cualquiera se lo pide al Puerto. Esos terrenos, que corresponden a parte de la Dársena de Los Llanos, deben ser ciudad. La Autoridad Portuaria no ha sido capaz de conseguir dinero para que lo sea, a través del proyecto de Herzog & de Meuron, pues entonces, a qué está esperando para entregar ese suelo a Santa Cruz.

«El catálogo del Ejecutivo sobre los vestigios franquistas en la capital es discutible»

¿Confía en que podrá convencer al Puerto? Las relaciones no son precisamente buenas.

La Autoridad Portuaria debe ser consciente de que Santa Cruz debe recuperar su encuentro con el mar y que lo mejor es que esos terrenos pasen a ser ciudad, ya que no se utilizan para nada. No estamos hablando de toda la Dársena de Los Llanos, sino de un tramo, en concreto, el más próximo al centro. Con respecto a las relaciones, es lógico que éstas se hayan enfriando mucho. El Puerto le ha negado a esta capital la posibilidad de utilizar parte de su suelo, el cual está absolutamente libre, para el Carnaval, sin justificación alguna. Evidentemente, las relaciones se enfrían. Pero es que, además, han cerrado al paseo la antigua estación del Jet Foil y nos han negado que el carril bici pueda llegar hasta San Andrés. El problema es que, en estos momentos, la Autoridad Portuaria, con su actitud, está provocando un bloqueo en proyectos que ya estaban pactados con la ciudad. Si el Puerto quiere la colaboración y apoyo de este Ayuntamiento, debe saber que este es un camino de doble sentido. No se puede pedir colaboración si no se da.

El Gobierno de Canarias ha determinado con su catálogo que en Santa Cruz existen unos 80 símbolos franquistas que deben ser eliminados. ¿Retirará el Ayuntamiento el monumento a Franco de la avenida de Anaga, uno de los que más polémica están generando?

El Ayuntamiento cumplirá con la Ley de Memoria Histórica, por supuesto. Pero ya he dicho en varias ocasiones que el Gobierno canario tiene que aprobar un catálogo de vestigios franquistas a nivel regional. La propia normativa dice que debe ser así, y lo único que ha hecho es un listado de lo que hay en Santa Cruz. Además, pienso que ese catálogo es muy discutible. No entendemos que, por ejemplo, se consideren símbolos franquistas el busto de Luis García Sanjuán, que el Puerto ya ha retirado, o la denominación de la glorieta Arquitecto Marrero Regalado, cuando fueron personalidades de gran relevancia para nuestra ciudad. El primero fue artífice de obras muy importantes en el Puerto y el segundo fue el arquitecto de inmuebles tan emblemáticos como el Hotel Mencey o la sede del Cabildo. Y qué me dice de que tengamos que cambiarle el nombre al Mercado Nuestra Señora de África o quitar los leones del puente Serrador. Hay cosas que no tienen lógica, que no se entienden. Con respecto a otros símbolos, no los discutimos, por supuesto, y los retiraremos sin problema alguno. Y si el Gobierno de Canarias dice que debemos eliminar el monumento de la avenida de Anaga, así lo haremos. De todas formas, esta semana se celebrará la Comisión Técnica de Memoria Histórica y allí diremos todo lo que tenemos que decir.

Ha manifestado en numerosas ocasiones que Santa Cruz de Tenerife es el motor económico de la Isla. ¿Por qué lo es?

Porque ahora mismo el 40% de todos los contratos de empleo que se firman en la Isla se realizan en la capital. Éste es suficiente motivo para decir que somos el motor económico de Tenerife. Asimismo, la tendencia es bastante buena en cuanto a los datos de empleo y la disminución del paro. Éste ha bajado en un año un 22,5%.

«Sin duda, ser alcalde de Santa Cruz es lo más bonito que me ha pasado a nivel político»

Pero esta no es la percepción que tienen muchos vecinos del municipio. Se siguen quejando de que hay mucho paro, unos 21.000 desempleados; de que no hay vivienda pública; de que la ciudad está sucia; de que son numerosos los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad...

Es lógico que al ser una gran ciudad, tengamos muchos problemas. Los nuestros no son los mismos que los de un municipio de 50.000 habitantes. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo en atender las necesidades de nuestros vecinos y así lo están reconociendo entidades de gran prestigio, como, por ejemplo, Cáritas. En cuanto a la limpieza, admitimos que la percepción de la misma es mejorable. El contrato firmado con el Ayuntamiento por parte de la empresa concesionaria debe cumplirse, pero los ciudadanos también debemos tener un poco mas de conciencia y cuidar nuestro entorno. Con respecto a la vivienda, esta es una competencia del Gobierno de Canarias. Aún así, estamos haciendo todo lo que podemos. Pronto adjudicaremos las 44 viviendas que hemos construido en El Tablero y estamos trabajando en los proyectos de nuevos pisos en María Jiménez y en Cuevas Blancas. Lo que sí es escandaloso es que, por ejemplo, el Gobierno no haya adquirido aún las casas del fondo buitre de El Tablero, que no haya dado una respuesta a la plataforma de afectados. Con el nacionalista Fernando Clavijo al frente se compraron 358 viviendas en Añaza en seis meses. Pero parece que el Ejecutivo para todo lo que tiene que ver con Santa Cruz va muy lento y para el resto de la Isla, muy rápido. Otro ejemplo de lo que digo tiene que ver con la carretera Ofra-El Chorrillo, por la que ya no sé ni cuánto tiempo llegamos esperando. Sin embargo, recientemente el Gobierno ha anunciado una obra muy importante para el Sur, para un tramo de la autopista en Adeje que se va a soterrar, con una inversión de 117 millones, convocando un único concurso para la redacción del proyecto y para la ejecución de las obras, con la idea de asegurar los fondos, algo totalmente inédito, y que para Santa Cruz no se ha hecho. Esto también responde claramente a una política que solo intenta potenciar una determinada zona de la Isla.

Santa Cruz está llena de edificios abandonados, muchos de los cuales se encuentran en muy mal estado. ¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Debemos fomentar y propiciar que sus propietarios inviertan en ellos. Por eso, con respecto al borrador del catálogo del patrimonio del municipio elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a raíz de las propuestas del Cabildo, en el que se plantea la protección de 1.665 inmuebles, quiero dejar claro que ese listado no será aprobado por este Ayuntamiento sin que se haya realizado un estudio pormenorizado de las consecuencias jurídicas y económicas que puede tener su aplicación para las arcas de este Consistorio. Se ha incluido un importante número de edificios de propietarios particulares que están dispuestos a denunciar al Ayuntamiento capitalino. Por lo tanto, no lo aprobaremos sin una memoria jurídica y económica.

Santa Cruz ya ha recibido financiación europea para varios proyectos, entre los que se encuentra la creación de una Zona de Bajas Emisiones en el centro, con el que se limitará de manera considerable el acceso de vehículos. ¿Marcará esta actuación un antes y un después en el tráfico de la capital?

Sin duda, supondrá un importante avance. Todas las ciudades europeas tenemos la obligación de ir en el mismo camino, es decir, en el de ponérselo difícil a los vehículos contaminantes, fomentando el transporte sostenible.

Ya se dice que repetirá como candidato de CC a la Alcaldía de Santa Cruz. ¿Contento?

Estaré donde diga el partido. Pero puedo decir que ser alcalde de Santa Cruz es lo más bonito que me ha pasado a nivel político. De momento, seguiré defendiendo a esta ciudad de aquellos que piensan que atacándola debilitan a quien gobierna.