Taganana reclama seguridad en el ‘mirador’ de Amogoje

«No queremos que los caminos se nos llenen de cruces ni que los excursionistas saquen aquí su última fotografía. Por ellos y por nosotros». Es la advertencia que lanza el presidente de la Asociación de Vecinos La Voz del Valle, de Taganana, Luján González, quien alerta del punto negro tanto para el tráfico como para los peatones en la carretera de acceso al pueblo que fue municipio propio en Anaga a la altura de Amogoje, más conocido popularmente como la zona del León de Taganana.

Luján González advierte del problema que supone la concentración de visitantes en la curva que se localiza en Amogoje. «Eso no es un mirador y sin embargo ahí dejan los vehículos, muchas veces en doble fila y mal aparcados, para ir a sacar una foto, con el riesgo para la circulación, dado que se trata de una curva pronunciada y sin visibilidad. A eso se suma que muchos excursionistas desafían a la orografía y se meten a caminar y a escalar en esa zona con el consiguiente riesgo de acabar en el precipicio», explica.

Luján González añade que, «si quieren que sea un mirador, que lo habiliten y fijen medidas de seguridad; si no, que no permitan estacionar. No hay una señalización que lo impida y se debe prohibir entrar a escalar porque cualquier día va a pasar una tragedia».