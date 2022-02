Siguen los vertidos de aguas fecales a un pozo de filtración en Taganana

Las demandas de la red de saneamiento y de la construcción de una estación depuradora en Taganana son algunas de las demandas históricas de los vecinos de este pueblo que en el pasado fue municipio independiente en Santa Cruz. El grupo municipal socialista, a través de su concejal Florentino Guzmán Plasencia, y en coordinación con los residentes en Anaga y representantes del PSOE en el tagoror, ha dirigido tres preguntas para interesarse sobre el estado en el que se encuentra el proyecto para construir la depuradora.

Los vecinos hacen constar que fue el entonces concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, quien anunció durante el año que estuvo en el gobierno municipal que ya estaba en marcha la construcción tanto de la depuradora de Igueste San Andrés como Taganana. Sin embargo, se iniciaron los trabajo de la primera estación depuradora y no se ha avanzado en la segunda.

Ya desde la oposición el PSOE ha reiterado hasta en tres ocasiones –primero en el tagoror, luego en la comisión de control y al pleno– sobre si «en el presente ejercicio está prevista la ejecución de las obras para la construcción y puesta en funcionamiento de la Estación Depuradora EDAR de Taganana y cómo se va a financiar».

Díaz Guerra pide a Emmasa que asuma la obra este año y si no se buscará otra vía de financiación

En la respuesta por escrito, el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra explica que «esta Corporación ha solicitado expresamente a Emmasa la inclusión de la ejecución del proyecto de Estación Depuradora en Taganana en su presupuesto de inversiones de 2022, con cargo a su propia financiación».

«Por Emmasa aún no se ha confirmado su consignación presupuestaria para este ejercicio, pero para ambas entidades esta actuación es prioritaria, por lo que si no puede llegar a ser financiada por Emmasa en este ejercicio se buscarán alternativas de financiación para abordar su ejecución en el menor plazo posible».

Miembros de La Voz del Valle recuerda que el mismo día que en el pleno del viernes se solicitaba la mejora del alcantarillado para Anaga, las cubas continuaban por el vertido de aguas fecales que toman en un registro de la playa del Roque de Las Bodegas y de Benijo y que lo trasladan hasta el pozo de filtración de Taganana.

Los vecinos precisan que la operación de las cubas se realiza cada vez que se registra el llenado, alertando de que cuando el pozo se rebosa corre el riesgo de que llegue al mar, como atestiguan que ha ocurrido, dada la proximidad con el litoral. «No entendemos como esta situación persiste en Santa Cruz a diferencia del celo que han puesto otras administraciones en diferentes puntos de la geografía insular, como en el caso del Polígono Industrial de Güímar, donde incluso se investiga la responsabilidad de los alcaldes».

«El pozo de Las Ánimas es de filtración y las aguas no están depuradas; esto es un descontrol en Anaga, y encima siendo un parque rural y que además quieren hacer una reserva marina por fuera. Solo tendrían que oler cómo apestan a podrido los barrancos en verano y no vemos que se haga nada», se lamentan los dirigentes vecinales, resignados porque ven que su demanda no encuentra solución.