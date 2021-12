Santa Cruz recupera las actividades en la calle con Plenilunio

Santa Cruz de Tenerife recupera este fin de semana, y tras dos años de parón por la pandemia provocada por el Covid 19, la iniciativa de dinamización Plenilunio, por lo que regresan las actividades a las calles del centro de la capital. Según ha destacado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, esta será la edición «más larga de la historia», pues se celebrarán casi un centenar de actividades durante 26 horas, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, tanto hoy sábado como mañana domingo. Estas se desarrollarán en más de una quincena de espacios distribuidos por la ciudad, tanto abiertos como cerrados.

Por su parte, el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, el nacionalista Alfonso Cabello, ha resaltado que «Plenilunio vuelve a convertir a Santa Cruz en punto de encuentro, y esto es muy importante para la dinamización de la actividad comercial y la recuperación económica, en la que seguimos dando pasos tras los últimos números positivos del paro».

El también concejal de Fiestas apuntó que los ciudadanos pueden consultar la programación de este evento en la web www.pleniluniosantacruz.com, «en la que también se puede obtener información sobre los diferentes accesos a los espacios, los cuales cuentan con un cierre perimetral y tendrán una limitación de aforo».

La zona de la explanada de la avenida Marítima acogerá los festivales de Chicharrock, Los 40 Soni2 Sostenibles y Alisios Pop Festival. El parque García Sanabria contará con un espacio gastronómico y con un mercadillo de marcas y tiendas, que estará abierto al público de 11:00 a 00:00 horas. Esta zona también contará con actuaciones musicales a partir de las 12:00 horas. La plaza del Príncipe acogerá actuaciones circenses y conciertos, en horario de 11:00 a 00:00 horas. Otro de los espacios destacados será la Alameda del Duque de Santa Elena, que contará con obras teatrales en una zona delimitada con control de aforo.

En cuanto a la dinamización infantil, la plaza de La Candelaria acogerá una ludoteca de temática navideña y actuaciones musicales y de títeres dirigidas a los más pequeños. En la plaza de España se ubicará un mercadillo de artesanía y una zona especial destinada a las tradiciones canarias. Las plazas del Chicharro y San Francisco, y la calle de La Noria acogerán actuaciones musicales, y también se desarrollarán actividades en la Casa del Carnaval, MUNA, Mercado Nuestra Señora de África, Centro de Arte La Recova, Capitanía General y Cuartel Almeyda.

Titsa y Metropolitano de Tenerife reforzarán los servicios de las guaguas y del tranvía a lo largo de toda la jornada. Además, el Intercambiador ofrece aparcamiento gratis durante cuatro horas si se utiliza la guagua o el tranvía.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Parque García Sanabria (Le Good Market)

Tanto el sábado como el domingo, el Parque García Sanabria contará con una zona gastronómica y gourmet (de 11:00 a 23:00 horas), en la que participarán diferentes locales de restauración de la ciudad y food trucks, y con una mercadillo de moda (de 11:00 a 22:00). Asimismo, desde las 12:00 hasta las 22:45, se llevarán a cabo diferentes actuaciones musicales, de 45 minutos de duración cada una. Hoy intervendrán Engualichaos, Naudo Rodrigues, Rock’n Flower, Loop & Loompa, Priscila Estévez, Martín Almirón y La Justino, B-Sides, y Chango Mantinga. Y mañana participarán Syntagma Music, Vic Marin & Freddy Matos, Martín Almirón y La Justino, Loop & Loompa, Calle Viana, Dúo Ana Obando, Engualichaos, Ferreiro & Chaick y Rock’n Flower

Plaza del Príncipe (Circo y música)

Entre las 11:00 y las 14:00 horas, tanto el sábado como el domingo, se llevarán a cabo actuaciones circenses. Y entre las 17:00 y las 00:00 hoy, y las 15:00 y las 23:30 mañana domingo, la plaza del Príncipe acogerá diferentes actuaciones musicales, de una hora de duración, aproximadamente, cada una. El sábado participarán 101 Brass Band, Calle Viana, Los Vándalos, Syntagma y Fran Baraja. El domingo actuarán La Movida, 101 Brass Band, Chango Mantinga, Miss Music Band, Funktastic Band y Clave de Son.

Plaza de la Candelaria (Espacio para los niños)

La plaza de la Candelaria contará con una ludoteca infantil con temática navideña, cuyo horario será de 11:00 a 20:00 horas, ambos días. Asimismo, tendrán lugar actuaciones dirigidas a los más pequeños, entre las 13:00 y las 20:00 horas. Hoy participarán Dulcylín y Títeres Zapirito, y mañana lo harán Dulcylín y Títeres Tragaluz.

Plaza de España (Tradiciones canarias)

En la plaza de España se instalará un mercadillo de artesanía, que estará abierto entre las 11:00 y las 22:00 horas ambos días. También se llevarán a cabo actuaciones de grupos folclóricos en cinco pases (12:00, 13:00, 14:00, 18:00 y 20:00). Hoy participarán Idayra, Bienmesabe, Paiba, Amuley y Tonique, y mañana domingo lo harán Nijota, Orígenes, Princesa Dácil, Verode y Tajaraste. Asimismo, tendrán lugar talleres y exhibiciones con la Asociación de Tradiciones Canarias Beñesmer, de 11:00 a 20:00 horas.

Alameda del duque (Cantajuegos y teatro)

Tanto el sábado como el domingo, este espacio ofrecerá Cantajuegos, de 11:00 a 14:00; teatro infantil (La Varita Mágica, el sábado, y Brujilda y la Navidad Mágica, el domingo), con dos pases, a las 17:00 y a las 19:00 horas; y teatro familiar (La Farsa del Siglo de Oro, el sábado, y Los Villanos, el Musical, el domingo), a las 21:00 horas.

Explanada de la Avenida Marítima (Festivales y deporte urbano)

Tanto el sábado como el domingo, se llevará a cabo, entre las 11:00 y las 19:00 horas, el denominado Chicharrock Fest, un festival urbano que combinará música, arte y deporte (calistenia, parkour, cross training, graffiti y zona gaming). Entre los diferentes invitados que pasarán durante el fin de semana por Chicharrock Fest se encuentran el atleta Adaptive y Campeón de España con récord en Parapowerlifting, Airán Rodríguez; el deportista profesional de parkour y youtuber con 1,25 millones de suscriptores, Álex Segura; el atleta de calistenia y creador de contenido Yerai Street Workout; y algún representante de la marca referencia en Canarias de eventos exclusivos de Crosstraining, Travieso. Además, hoy se celebrará el concierto de J. Ramos El Muñeco, a las 16:45 horas, y el domingo, tendrá lugar una Batalla de Gallos, de 17:00 a 18:00 horas. La avenida Marítima también acogerá hoy el denominado Concierto Los 40 Sonidos Sostenibles, entre las 17:00 y las 00:00 horas, con diferentes actuaciones, como las que protagonizará El Vega Life, Ruts & la Isla Music, Mel Omana y Material de Contrabando. Mañana domingo, tendrá lugar un concierto de Ni 1 Pelo de Tonto, de 19:00 a 20:00 horas, y también se celebrará el Alisios Fest, de 21:00 a 23:30 horas, con diferentes actuaciones.

Calle de la Noria (Música clásica)

Se llevarán a cabo actuaciones en acústico y de música clásica en el espacio anexo a la Torre de la iglesia de La Concepción. Hoy sábado se desarrollarán entre las 20:00 y 21:00 horas, y el domingo, de 13:00 a 21:00 horas.

Plaza del Chicharro (Actuaciones musicales)

La plaza del Chicharro acogerá actuaciones musicales, de unos 45 minutos de duración cada una, entre las 13:00 y las 22:45 horas. Hoy sábado participarán Aponte, Mako Ray Junior, The Greatest Shits, Eduardo Lastra, Omar de Luca, Álex On The Streets, Retro Music Band y también Michael Dedecjus. El domingo actuarán Aponte, Michael Dedecjus, Álex On The Streets, Eduardo Lastra, Retro Music Band, Mako Ray Junior, The Greatest Shits y Omar de Luca .

Plaza San Francisco (Actuaciones musicales)

La plaza San Francisco acogerá actuaciones musicales, de una hora de duración cada una, aproximadamente, entre las 13:00 y las 22:30 horas. Hoy sábado participarán Flamenco a Dos, Grupo Menesteres, Sislena Caparrosa y Paula Gómez Trío. Y mañana domingo lo harán Flamenco a Dos, Atteneri Caro Trío, Álvaro Gamboa Dúo, Sara Almeida y José Luis León.

Capitanía General (Visitas guiadas)

Hoy sábado, entre las 11:00 y las 20:00, se podrán realizar visitas guiadas al Palacio de la Capitanía General del Mando de Canarias. Y entre las 11:00 y las 11:30 horas, también hoy, tendrá lugar la actuación de Retreta Militar.

Casa del Carnaval (Visitas guiadas)

Tanto el sábado como el domingo, se podrán realizar visitas guiadas a la Casa del Carnaval, entre las 10:00 y las 21:00 horas. También los dos días, de 18:00 a 19:00, los asistentes podrán disfrutar de la visita de los personajes del Carnaval.

Centro de Arte La Recova (Retro)

Tanto el sábado como el domingo, entre las 11:00 y las 00:00 horas, el Centro de Arte La Recova acogerá la actividad denominada El Despertar de lo Retro, la cual contará con una selección de piezas únicas y colecciones privadas arcades, como máquinas originales y consolas, y ofrecerá (entre las 11:30 y las 20:30 horas) talleres de robótica, entre otros, para los más pequeños de la casa. Asimismo, se llevará a cabo un Torneo Retro (Galaga y Tetris).

Museo de la Naturaleza y la Arqueología (Visitas, música y teatro)

Hoy sábado, entre las 9:00 y las 19:00 horas, y mañana domingo entre las 10:00 y las 23:00 horas, se podrán realizar visitas «libres» y gratuitas al Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Asimismo, mañana, entre las 19:00 y las 21:30, se podrán realizar visitas guiadas a la exposición Origen y naturaleza de las Islas. También el domingo, el MUNA acogerá, a las 11:30 y a las 18:00, representaciones teatrales, en el Patio Antonio Pintor, y una actividad en la que se mezclará música y la gastronomía, en el Patio de Las Palmeras, de 11:30 a 19:00.

Mercado Nuestra Señora de África (Actuaciones musicales)

El Mercado Nuestra Señora de África acogerá, tanto hoy como mañana, entre las 19:00 y las 22:30 horas, diferentes actuaciones musicales, de una hora de duración cada una. Hoy participarán el Grupo Trison, Tributo al Trío Matamoros y Vicente Rey Trío. El domingo lo harán Divas Dúo, Virginia Guantanamera y Amigos del Son.

Cuartel de Almeyda (Visitas y actividades)

El Museo Histórico Militar Cuartel Almeyda estará abierto al público hoy sábado, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. A las nueve de la mañana, se llevarán a cabo talleres y muestras; entre las 10:00 y las 20:00 horas, se realizarán diferentes actividades; a las 10:00 horas, los asistentes podrán realizar una visita guiada a las instalaciones;a las 10:30 y a las 18:00 horas, en dos pases, actuará la Banda de Música; a las 12:00 horas, tendrá lugar el Cañonazo e Izado de Bandera; a las 13:00 horas, el Cuartel Almeyda acogerá una recreación histórica, que se repetirá a las 19:00 horas; y a las 16:30 habrá una exhibición de esgrima medieval.