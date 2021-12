Santa Cruz de Tenerife reforestará el bosque de Las Mesas y lo convertirá en una zona de ocio

A muy pocos kilómetros del centro de Santa Cruz, un gran bosque «periurbano», de unas 180 hectáreas (un espacio equivalente al de unos 200 campos de fútbol), agoniza tras varias décadas de abandono y porque «en el pasado algunas cosas no se hicieron bien». Pero esto va a cambiar. Así lo aseguraron este miércoles el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán, durante una visita al Parque de Las Mesas, en la que anunciaron que el Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto para reforestar el bosque y para convertirlo en una zona de ocio, deporte y esparcimiento para la población. Para ello, el Consistorio aprovechará los fondos europeos Next Generation, solicitando un presupuesto de unos dos millones de euros, y también cuenta con la colaboración de la Fundación Cepsa y de la Universidad de La Laguna. Asimismo, y para determinar el futuro uso de ocio que se le dará a este espacio, a través de dicho proyecto, la Corporación realizará una consulta popular, con el fin de que «los ciudadanos nos digan qué es lo que quieren».

Las primeras actuaciones para la recuperación del bosque, que también cuenta con un área recreativa con fogones cuya rehabilitación llevará a cabo el Cabildo, ya han comenzado. Los alumnos del IES (Instituto de Enseñanza Secundaria) de El Sobradillo, de los ciclos forestal y jardinería, y gracias a la colaboración de la Fundación Santa Cruz Sostenible y de la Fundación Cepsa, están realizando sus prácticas en este espacio, retirando especies invasoras, como las tuneras, y plantando nuevos árboles. Este miércoles, unos 20 jóvenes mostraron al alcalde el trabajo que están llevando a cabo. En una primera fase, durante este invierno, está prevista la plantación de unos 1.500 árboles.

Para el proyecto de reforestación y de recuperación del Parque de Las Mesas que el Ayuntamiento presentará a Europa, este ha encargado a la profesora del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, Victoria Martín Osorio, y al patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible y premio Canarias de Medio Ambiente, Wolfredo Wildpret, la elaboración de un inventario del patrimonio botánico que existe en esta área y de un estudio para establecer qué especies pueden formar parte de ella, con el fin de «ir recuperando este antiguo bosque». Asimismo, y con respecto al uso del parque, se pondrá en marcha un proceso participativo, a partir de diciembre, para que sean los ciudadanos los que diseñen el futuro Parque de Las Mesas y establezcan qué usos quieren para el mismo, «como podría ser un espacio para la práctica deportiva o para el paseo y esparcimiento, entre otros». Una vez que se hayan dado estos pasos se iniciará la intervención en el bosque.

«Este Ayuntamiento ha decidido intervenir en la zona más natural del Parque de Las Mesas, en su bosque, con un importante proyecto y aprovechando los fondos europeos. Las bases de este proyecto se establecerán con lo que nos digan los científicos, en cuanto a la reforestación, y con lo que nos digan los vecinos, en cuanto a los usos. En el pasado, algunas cosas no se hicieron bien, pues se plantaron especies que no se adaptaban a este entorno. Ahora queremos hacerlo todo de la forma más adecuada. Las Mesas tiene un futuro. Debemos aprovechar ese bonito espacio verde que tenemos tan cerca del casco histórico», manifestó el alcalde.

Bermúdez, que estuvo acompañado por la edil de Medio Ambiente, Evelyn Alonso, de Cs, aprovechó para mostrar su preocupación en relación al proyecto de rehabilitación del área recreativa que tiene el Parque de Las Mesas, cuya ejecución corresponde al Cabildo. «En agosto anunciaron la licitación de las obras, por un millón de euros, y aún no se han adjudicado. Cada día que pasa, el parque se va deteriorando, obligando al Ayuntamiento a intervenir diariamente para que no se acceda al área recreativa y no se siga vandalizando. Y quiero dejar claro que este Consistorio no recibirá dicha parte de Las Mesas (de unas 42 hectáreas) ni se encargará de su mantenimiento, si no está bien terminada la rehabilitación». El área recreativa lleva cerrada más de diez años, convirtiéndose en un foco de vandalismo y en una zona frecuentada para la celebración de botellones. La remodelación de esta zona se inició en el año 2009, pero ha sufrido numerosas vicisitudes, retrasos y paralizaciones.

Independientemente de la citada zona de chuletadas, y según apuntó el primer edil, el Ayuntamiento capitalino ha apostado por recuperar e intervenir en el bosque, con el fin de que «este parque periurbano, que posee un gran valor ambiental, sea un espacio para el ocio y disfrute de todos, y un ejemplo de concienciación ambiental y de protección del medio natural».

Por su parte, el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán, aseguró a EL DÍA que el Parque de Las Mesas es una «joya» con la que cuenta la capital y por ello, dijo, «es tan importante que llevemos a cabo un proyecto de reforestación y recuperación del espacio», que incluirá también la sustitución de toda la red de riego existente. «Está totalmente destruida, pues se instaló cuando se creó este parque, en los años 90. La red se ha ido perdiendo y pudriendo, y también tiene elementos que son contaminantes para el suelo. Por eso, hay que reemplazarla», explicó.

Con respecto a la reforestación, Millán manifestó que el bosque de Las Mesas lleva varias décadas abandonado y, en su momento, se plantaron especies que no eran las más apropiadas. «Estaba muy abandonado y no ha sido atendido como se tendría que haber hecho». Señaló que hay numerosos matorrales y especies invasoras. Pero, agregó, gracias al trabajo realizado por los alumnos del IES de El Sobradillo, que han estado colaborando con las cuadrillas de Medio Ambiente del Consistorio, «muchas zonas han mejorado».

«La repoblación tendrán que hacerse con especies que previamente existían aquí, teniendo en cuenta que se trata de un bosque termófilo. Además, cada árbol que se plante se contabilizará, a través del Ministerio de Transición Ecológica, para la reducción de emisiones, en el marco del Pacto de los Alcaldes», comentó el gerente de la Fundación Sostenible. Este resaltó que «ahora sí se está actuando, con acciones ya contratadas». «No estamos hablando de planes futuros que se quedan sobre el papel», matizó.

El Ayuntamiento pedirá unos dos millones a Europa para recuperar «este gran espacio verde»

La responsable de la Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, manifestó que se trata de un proyecto que «encaja con los ámbitos de acción de la Fundación Cepsa desde un punto de vista social, medioambiental y científico educativo». «Junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estamos apostando para devolver este espacio a la ciudadanía, contribuyendo no solo a la divulgación medioambiental, sino también a la recuperación de esta zona de importante valor. Estamos encantados de colaborar con esta actuación», añadió Machado.

Estudio botánico

El científico Wolfredo Wilpret explicó que para poder recuperar este bosque del Parque de Las Mesas, primero «se debe hacer un riguroso estudio botánico sobre lo que hay que sacar y sobre lo que hay que meter, quitando aquello que, aunque se plantó con buenas intenciones, no era adecuado para este espacio».

En una primera fase, se plantarán 1.500 árboles y se retirarán especies invasoras, como las tuneras

«Vemos que sí se han mantenido ejemplares de sabina o de la planta medicinal artemisa, pero se han secado, por ejemplo, los eucaliptos». El patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible y premio Canarias de Medio Ambiente mostró su satisfacción «ante el paso que ha dado el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque por fin se prestará atención y se intervendrá en este bosque».

En el mismo sentido se manifestó la profesora de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, Victoria Martín Osorio, quien señaló que «para resolver el problema que existe en este bosque hay que buscar una solución basada en la naturaleza, realizando primero un inventario sobre lo que tenemos aquí».

El Cabildo iniciará la mejora del área recreativa en 2022

El Cabildo prevé adjudicar la esperada obra de rehabilitación del área recreativa del Parque de Las Mesas, situado en Santa Cruz, antes de final de año, con el objetivo de que los trabajos se inicien a principios de 2022. En el procedimiento de licitación se han presentado dos empresas. Desde la Corporación insular se informa de que se han realizado actuaciones de emergencia en la zona para reponer los carteles de peligro y el vallado, con el fin de evitar que se acceda a este espacio.

La remodelación del área recreativa de Las Mesas, que cuenta con mesas y fogones, se inició en 2009, pero ha sufrido numerosas vicisitudes, suspensiones y retrasos. El Cabildo licitó en agosto, por un millón de euros, los trabajos que finalizarán la rehabilitación.