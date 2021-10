Santa Cruz de Tenerife ordena a la terraza de verano Isla de Mar que abandone el solar municipal

La terraza de verano Isla de Mar, la única que existe en Santa Cruz, tiene que cerrar sus puertas definitivamente y devolver al Ayuntamiento la parcela municipal que ocupa en la zona de Cabo Llanos. Así se establece en la resolución que ha dictado en estos días la Gerencia de Urbanismo, en la que también se explica que se ha tomado tal decisión porque la empresa Explotaciones Isla de Mar "ha incumplido las dos obligaciones" que se exigieron con la aprobación en junio, por parte del Consistorio, de una nueva prórroga. Estas son, por un lado, el abono de la deuda que mantiene con la Corporación local, de 209.550 euros, por el impago del canon que debía abonar anualmente, y, por otro lado, la constitución de garantía hipotecaria voluntaria a favor de Urbanismo sobre los bienes que la propia mercantil señaló ante el Consorcio de Tributos como garantía del cumplimiento de sus obligaciones, pues el pago de la deuda se había fraccionado.

Así lo ha explicado a EL DÍA el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, quien indica que en la resolución también se establece el inicio del procedimiento para la revocación de las licencias con las que contaba esta zona de ocio nocturno en la ciudad. En relación a las licencias, el edil comenta que una vez que la empresa reciba la notificación correspondiente, tendrá 10 días para presentar las alegaciones que considere oportunas, antes de aprobarse la revocación definitiva. Y si en dicho plazo, matiza Tarife, "se paga la deuda completa o se constituye la garantía hipotecaria, la Gerencia de Urbanismo está dispuesta a retrotraer esta última resolución y la terraza Isla de Mar podría volver a ejercer su actividad". "Pero esta ya sería la última oportunidad, solo tendría estos diez días", aclara el concejal.

El pasado 11 de agosto, y tras varias prórrogas concedidas, finalizaba el plazo otorgado por el Ayuntamiento a Isla de Mar para ocupar el solar municipal de Cabo Llanos, en el que se encuentra desde el año 2012. A petición de la propia empresa, y debido a que aún no se ha fijado la fecha en la que el Gobierno de Canarias adquirirá esa parcela para la futura Ciudad de la Justicia, tanto desde el área de Patrimonio del Consistorio como desde la Gerencia de Urbanismo se aprobó concederle una prórroga más, esta vez por el plazo de un año. Eso sí, se establecieron unas condiciones, pues Isla de Mar "no había abonado el canon municipal, de más de 43.000 euros anuales, desde el año 2017".

Y a pesar de que se aprobó un plan de pagos por parte del Consorcio de Tributos y la empresa presentó una vivienda en la avenida Reyes Católicos, una plaza de garaje y un trastero como garantía, "no se han cumplido las obligaciones establecidas por parte de Urbanismo, pues el recibo de septiembre no se ha pagado y no se ha constituido garantía hipotecaria a favor de la Gerencia". Por lo tanto, se ha dictado una resolución poniendo fin a la concesión. Tarife anuncia que Urbanismo planea volver a sacar a concurso público la concesión para la apertura de otra terraza de verano, hasta que el Gobierno compre la parcela.

Isla de Mar ha alegado en varias ocasiones que no han podido obtener ingresos por las restricciones por la pandemia del Covid 19 y la imposibilidad de ejercer la actividad. Asimismo, ha indicado que la persona que aportó los bienes ante el Consorcio de Tributos ya no pertenece a la sociedad.