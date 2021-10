Las empresas de Zona Centro solicitan hilo musical para amenizar la Navidad

La Asociación de Empresarios Zona Centro apuesta por una campaña de Navidad "fuerte, con la que Santa Cruz vuelva a ser una ciudad viva y dinámica". Así se acordó en la asamblea anual que ha celebrado la entidad recientemente, en la que, entre otros temas, "se expuso el calendario de actuaciones que los negocios de Zona Centro quieren llevar a cabo en el último trimestre del año". En concreto, para la campaña de Navidad, además de las itinerancias musicales y las acciones a pie de calle, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento chicharrero que las zonas comerciales vuelvan a contar con hilo musical, con el objetivo de "amenizar estas fiestas, crear un ambiente familiar e incrementar el atractivo de esta ciudad para los que la visitan".

Asimismo, ha manifestado Ruth Dorta, gerente de la Asociación de Empresarios Zona Centro, "dentro de la multitud de actividades que se quieren ejecutar durante los próximos meses, destaca la iniciativa Black Friday, con la que se pretende, siempre que la situación lo permita, retomar la ya mítica entrega de flores de pascua, actividad que irá aparejada de toda una semana de ofertas y actividades, no sólo dirigidas al sector comercial sino también al ocio y la restauración".

En conclusión, apunta Dorta a EL DÍA, el tejido empresarial de esta ciudad "necesita reactivar la dinamización comercial con el fin de hacer frente la actual situación provocada por la pandemia del coronavirus Covid 19, y ese, sin duda, es el objetivo de Zona Centro, que siempre va de la mano de las administraciones, sin las que sería imposible llevar a cabo este cometido".

Por otra parte, y tal y como se trató en la asamblea anual, los empresarios de Zona Centro han mostrado su preocupación por "la actual situación de la plaza de Candelaria, puerta de entrada a nuestra ciudad", refiriéndose a la acampada por una vivienda digna que se realiza en dicho espacio. "La realidad es que no sabemos si se podrá iluminar la plaza o llevar a cabo las acciones de Navidad en esa emblematica zona, por no hablar del problema de imagen frente a los cruceristas, turistas y visitantes al llegar a la ciudad. No se entiende que las administraciones no hagan nada al respecto. Entendemos la protesta y el fondo, pero lo cierto es que a día de hoy nadie les ha dado una respuesta que pueda suponer una solución y ahí sigue un problema que afecta a la zona comercial directamente", se indica desde Zona Centro.

La gerente de la asociación comenta que los comercios "están sumidos en una crisis de la que procuramos sobrevivir y pese a que nos hemos dirigido en dos ocasiones a la Subdelegación del Gobierno, una antes del traslado de la acampada a la plaza de La Candelaria y otra en la actualidad, todo sigue igual". "Los colectivos que protestan por una vivienda digna no han conseguido que se les de una respuesta resolutiva y los comercios de la zona se enfretan a la ruina absoluta", asegura Dorta.