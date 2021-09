Fallece Hermes Suárez, el joven chicharrero que plantó cara al cáncer de sangre

Hermes Suárez, el joven chicharrero que luchó durante meses contra el cáncer de sangre, falleció el lunes al no superar la enfermedad. Residente en Taganana, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Hermes había emprendido una campaña no solo para conseguir una médula ósea, sino sobre todo para fomentar la donación de órganos para casos como el suyo. El joven había logrado un donante en el último momento, cuando ya se acercaba el límite que le dieron los médicos, pero no mejoró con el trasplante de médula. Sus familiares y amigos se despidieron de él ayer en el Tanatorio de Santa Lastenia de la capital tinerfeña. Las redes sociales se llenaron ayer de mensajes de consternación por la pérdida de Hermes Suárez. Por ejemplo, la comparsa Río Orinoco, de la que formaba parte, puso en su perfil de Facebook: «Nunca te olvidaremos». | E.D.