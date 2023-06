El Instituto de Radiocirugía Avanzada (IRCA) está liderando el camino en el tratamiento del dolor oncológico gracias a su tecnología de vanguardia, el ZAP-X. Este innovador sistema está logrando paliar un dolor que hasta ahora era considerado intratable, brindando esperanza y alivio a los pacientes que sufren de esta dolorosa afección.

Desafío pendiente

El dolor oncológico intenso ha sido durante mucho tiempo un desafío pendiente en el campo de la oncología. Según las estadísticas, aproximadamente el 30% de los pacientes experimentan dolor en el momento de recibir el diagnóstico de cáncer, y esta cifra puede aumentar hasta un 60-80% en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Este tipo de dolor puede ser causado tanto por el avance del propio cáncer como por los tratamientos utilizados y otras condiciones asociadas.

IRCA y su revolucionario sistema ZAP-X están marcando un antes y un después en el tratamiento del dolor oncológico. Su enfoque preciso, no invasivo e indoloro está proporcionando alivio a los pacientes que sufren de esta enfermedad debilitante.

Sin embargo, gracias al ZAP-X, el avanzado sistema de radiocirugía de IRCA, se ha logrado un avance significativo en el tratamiento del dolor oncológico. Esta tecnología no solo se utiliza para abordar diversas patologías del sistema nervioso central, como las lesiones craneales o cervicales, sino que también se ha aplicado con éxito en el tratamiento del dolor oncológico. El ZAP-X permite a los profesionales de IRCA administrar el tratamiento con precisión milimétrica, controlando en todo momento la dinámica de radiación y evitando dañar las áreas sanas circundantes.

Calidad de vida

La gran ventaja de esta técnica radica en que mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes al ser un tratamiento no invasivo e indoloro. No requiere anestesia y se administra de forma ambulatoria, lo que significa que los pacientes no tienen que someterse a hospitalizaciones prolongadas. IRCA se enfoca en brindar tratamientos personalizados para cada paciente, no solo centrándose en su recuperación física, sino también en su bienestar general a lo largo de todo el proceso.

El equipo médico de IRCA, liderado por el neurocirujano Dr. Kita Sallabanda y la especialista en oncología radioterápica Dra. Morena Sallabanda, es reconocido a nivel internacional por su excelencia y experiencia en el campo. Gracias a su conocimiento y al respaldo del ZAP-X, IRCA ofrece a los pacientes el mejor enfoque y atención posible.

El ZAP-X es una de las plataformas tecnológicas más avanzadas del país en el campo de la radiocirugía. Esta innovadora tecnología estereotáxica cerebral permite tratar con precisión lesiones benignas y malignas del cerebro, la cabeza y el cuello sin necesidad de cirugía invasiva. Mediante la dirección de la radiación desde múltiples ángulos, el ZAP-X aumenta la eficacia en el tratamiento de tumores y metástasis.