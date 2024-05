Comentarios políticos, españoles y europeos

En los primeros días del mes de mayo del año en curso, 2024, me llamó mucho la atención las declaraciones que le hiciera el eurodiputado español Gabriel Mato Adrover a la periodista Flora Marimón en la prensa de EL DÍA cuando trató del balance de la legislatura 2019-2024 y nuevos retos en el capítulo de Elecciones Europeas. La pregunta de la periodista es clara: «Por cierto, se presenta candidato Carlos Alonso por CC. ¿Qué le parece?» Después de comentarle que Carlos era buen amigo por cuanto siendo consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias lo puso como director general de Ganadería y resultó que fue un magnífico director general, el palmero de adopción, Mato Adover, se mete a hablar políticamente de la candidatura de Coalición Canaria apuntando que es una auténtica farsa. En su opinión porque el voto de los canarios a la candidatura de CC es un voto que va a facilitar que la número uno de la lista del PNV, de apellido vasco Agirregoitia, sea diputada como ha sucedido en los últimos diez años con el apoyo de los canarios.

Comentó también que nunca ha salido el número dos de la lista, lo que no es cierto por cuanto este relator tuvo la oportunidad de participar en las elecciones europeas de los años 1989, 1994 y 1999 consiguiendo en la legislatura del año 1999 el segundo puesto de la lista detrás del vasco Josu Ortuondo durante cuatro años. Entonces la sociedad canaria, tal como lo recordó recientemente el periodista Salvador Lachica en el periódico EL DÍA, me premió con unos 250.000 votos y le gané a los candidatos del PP y PSOE, con un 33,8 %, con una gran satisfacción de los amigos y compañeros de CC, Victoriano Ríos y José Miguel González. Fue cuando estuve en la Cámara Europea cuatro años, entre 1999 y 2003, donde hubo mucha tela que cortar (Caso Sahara y fuero canario de agricultura con los plátanos y los tomates). En palabras de Mato Adrover: «Lo que no podemos es estar fortaleciendo a que salga la número uno de la lista que sigue siendo del PNV» (como siempre lo ha sido desde las elecciones de 1989).

Estas declaraciones me hicieron recordar la Constitución española ya que el posible candidato del PP incumple con la convivencia democrática dentro de la Constitución tal como se puede leer en el Preámbulo y en el Título Preliminar de la misma. Particularmente en los artículos 1, 6, y 9, además de los artículos incluidos en el Título I de los Derechos y Deberes fundamentales. Se olvida Gabriel Mato que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Si quiere puedo recordarle la campaña que hizo gente del PP en la isla de La Palma señalando en las paredes de las carreteras ATI = ETA o también las manifestaciones de alguno de sus eurodiputados criticando, de manera mentirosa, mi posición sobre la política europea del plátano en la prensa de Canarias. Hubo de todo pero lo que recuerdo también es la ausencia en Estrasburgo de los eurodiputados del PP y del PSOE cuando el presidente y el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso y José Miguel González, respectivamente, presentaron el expediente del REF de Canarias ante la Comisión europea y la Escuela Francesa de Administración y una exposición de los productos agropecuarios de las Islas Canarias en el Parlamento Europeo.

