Gracias y hasta siempre

Beatriz Barrera Vera

Han pasado más de 5 años desde que asumí la responsabilidad de poner en marcha la Adjuntía de Igualdad entre Hombres y Mujeres contra la Violencia de Género de la Diputación del Común, única en España. Ha sido una tarea apasionante y un honor defender para la colectividad un principio por el que he luchado toda mi vida y en el que he educado a mis hijos: la igualdad de género. He contado con un equipo humano entregado, como no puede ser de otra forma en una institución que defiende los derechos humanos. Un equipo que me ha ayudado a construir un altavoz para la ciudadanía en materia de protección de las víctimas de violencia de género y en la visualización del talento femenino. Esta labor ha sido reconocida más allá de nuestra Comunidad Autónoma y les estoy muy agradecida.

También quiero dar las gracias a quienes confiaron en mí para esta honorable tarea, porque me dieron la posibilidad de escuchar, entender y atender con inmediatez a quienes más lo necesitan, que no siempre son los más vulnerables desde el punto de vista económico. El concepto de “vulnerabilidad y desamparo» es muy amplio. No me voy igual que como vine. De todas las responsabilidades de servicio público que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional, esta es la que más me ha marcado y para siempre. Me ha convertido en mejor persona.

No podría despedirme sin agradecer expresamente a Rafael Yanes, el Diputado del Común, su apoyo incondicional, sus consejos y su inmensa generosidad al permitirme desarrollar todas mis ideas y capacidades. Seguiré entregándome igual en mis próximas responsabilidades y seguiré defendiendo el papel que le corresponde a la Mujer en la Sociedad por derecho, mérito y capacidad. La igualdad no es una cuestión ideológica, es un compromiso personal y colectivo.