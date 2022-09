VOX existe, VOX insiste

Respuesta a un artículo de Alfonso González Jerez

En esta primera mitad de septiembre ya son varios los periodistas señeros que afirman desenvueltos que VOX no existe en Tenerife, ni aun en Canarias, y que de existir no habría de tener un solo afiliado, y que de tenerlo, nadie lo conocería. Sin embargo somos más de dos mil quinientos los afiliados a VOX en el archipiélago, y cerca de ciento veinte mil canarios nos dieron su confianza en los últimos comicios.

Habría una explicación benigna y sencilla para este fuerte contraste, aunque bien puede haber otros grados de candidez. Sencillamente, no tenemos dinero ni deudas.

Tras cuarenta y cinco años de cambalache autonómico hay la sensación aquí, de que está todo el pescado vendido. «Somos los que estamos y estamos los que somos», dice la política autonomista, vieja y marchita apoltronada en su club. VOX Santa Cruz de Tenerife es completamente ajeno a la maraña de influencias, favores, e intereses que concita la asistencia de la vieja política autonomista al entorno de ciertas entidades bancarias, al opíparo abrigo de los grandes empresarios concesionarios, y a los cenáculos de la alta sociedad santacrucera. Nos financiamos exclusivamente con las aportaciones de nuestros afiliados y simpatizantes, por lo que no tenemos deudas de las que nos puedan pedir cuentas, ni tiramos con pólvora del rey.

Es normal que ciertos periodistas, acostumbrados a ser el perejil político de todas las salsas, no nos conozcan, pero la gente sí que nos conoce, porque solamente desde enero de este año hemos organizado más de 140 mesas informativas con nuestras carpas verdes, explicando el programa de VOX por todos los municipios de la provincia, más de 100 reuniones informativas, ondeando la bandera de España y recogiendo las necesidades de nuestros convecinos, y una multitud de reuniones con asociaciones y ONGs en nuestra sede capitalina con la que contamos desde enero del 2019.

Queremos, de esta forma, extender invitación a todos los tinerfeños, y especialmente a quienes se quejan de no conocernos o afirman que no existimos, para que nos visiten en el número 53 de la céntrica calle de Santa Rosalía, o se dirijan a nuestra responsable de comunicación (comunicacion@santacruzdetenerife.voxespana.es), o como tengan a bien concierten una cita con nosotros. Encontrarán un equipo de profesionales con talento en sus distintos sectores, pero no encontrarán políticos profesionales, sino a españoles trabajando durante años gratis et amore bajo los cuatro principios que nuestro Secretario General ha inscrito en el frontispicio de nuestra organización interna, a saber: Generosidad, Lealtad, Disciplina, y Trabajo. Y encontrarán a un equipo de más de ochenta personas, con presencia en los 54 municipios de la provincia, y un vivo entusiasmo por defender nuestra soberanía, en las fronteras del mar y de la tierra, y en nuestras casas y en nuestras cosas, para que comunistas y globalistas nos quiten las manos de encima.

Se hace evidente a estas alturas del texto, que si alguien le viene a decir a usted, que VOX no existe en Tenerife, esa persona no le dice la verdad aunque su intención no sea la de engañar. Se lo digo como Vocal del Comité Ejecutivo Provincial, como chicharrero cuarentón, y como testigo del desarrollo de este partido desde noviembre del 2019: en Tenerife VOX existe, VOX insiste.