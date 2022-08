La ley en España se cumple. O no, depende

Las medidas de ahorro energético propuestas por el gobierno han provocado un nuevo enfrentamiento con el principal partido de la oposición, el PP; que no está de acuerdo ni con las medidas, ni mucho menos en cómo se han gestado.

Primero, fue el ínclito Pedro Sánchez quien dijo aquello de: «La ley en España se cumple». Qué gracioso es el presidente cuando quiere. Aunque lo diga con el rostro contrito, hay veces que, cuando habla, es la monda. Menos mal que ya lo conocemos y que, en realidad, se sabe que está de cachondeo. Lo bueno de esta izquierda que nos desgobierna es que ya los vamos conociendo, incluso cuando están «todos a una».

Quiere decirse que, cuando el jefe habla, aunque lo que diga sea una manifiesta tontería, los ministros en primer lugar, seguidos de los miembros del partido, y arropados por el coro rociero de la izquierda mediática subvencionada, «todos a una», repiten el mismo mantra: «La ley en España se cumple»

Seguidamente, sale a la palestra, con la misma cara, me refiero a la expresión sentida, el nuevo, por ahora, portavoz del gobierno, el insigne Patxi López, a repetir el mismo eslogan. Sí, ese que, durante un debate por las primarias para ostentar la secretaría general del PSOE, le preguntaba a Pedro que si sabía lo que era una nación. Ojo, estando presente la por entonces presidenta andaluza, Susana Díaz.

Y Pedro le contestaba que «era el sentimiento que tenían muchísimos ciudadanos, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco –adviértase de que no nombra a Andalucía, ni a Galicia, ni a Canarias…etc.–; por razones culturales, históricas o lingüísticas. Olvidándose mencionar los aspectos político-jurídicos, que distinguen a la nación política, y que conllevan soberanía y, por tanto, la constitución de un estado independiente; que es, precisamente, lo que persiguen los independentistas que, hoy, apoyan a su gobierno.

Pero, volviendo al principio, a lo que en España se cumple la ley; venía a cuento porque, como siempre, hay una mujer –Ayuso tenía que ser– que no le pasa ni una en la defensa de su comunidad autónoma. Y que, vista su trayectoria política, casi siempre lleva razón en sus reclamaciones –respaldada muchas veces por los tribunales de justicia–; y es el gobierno el que, de una u otra forma, se ve en la necesidad de recular y rectificar. Esta vez, su mensaje fue claro y desafiante: «Madrid no se apaga».

Lo bonito de esta reacción, la del gobierno, claro está, es que «todos a una» tachan a Ayuso en particular de «egoísta» e «insolidaria». Y, al PP, en general, de dar a sus dirigentes autonómicos «impunidad para delinquir». Además, advierten y amenazan de que el hecho de no cumplir la ley es un delito. Y que tendrían que actuar los tribunales. ¡Toma ya! Cuánta vehemencia e ira contenida.

Mientras tanto, el currito de a pie, que de política no sabe nada, o eso dicen, sospecha que este gobierno, con relación a lo de que en España se cumple la ley, debe tener una doble vara de medir. Pues, si no, no se explican determinados hechos y conductas. Tal como el comportamiento exquisito y un tanto melifluo de este presidente con las continuas tropelías que el gobierno vasco y el catalán llevan a cabo, un día sí, y el otro también. ¿Por qué el gobierno autoriza los continuos homenajes que sus socios de gobierno HB Bildu llevan a cabo a favor de los terroristas de ETA, sabiendo que es una humillación a las víctimas, acción que está prohibida en la ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo?

Por otra parte: ¿cumple la ley el gobierno catalán cuando ignora la sentencia del TSJC sobre el famoso 25 % de enseñanza en castellano? NO. ¿Pasa algo? NO. ¿Qué hace el gobierno? NADA. Bueno, en realidad sí hace algo: silbar mientras mira para otro lado. ¿Cumplió la ley el gobierno de Sánchez cuando decretó los estados de alarma durante la pandemia por el covid-19? NO. Es más, el TC los declaró inconstitucionales. ¿Pasó algo por haber suspendido los derechos fundamentales de circulación y reunión de los españoles? NADA, en absoluto. ¿Cumple el gobierno con la ley de transparencia? NO. ¿Sabemos algo sobre el uso y abuso del Falcon o del Super Puma que coge el presidente hasta para ir al váter? NO. ¿Sabemos algo del famoso comité de expertos que nunca existió y que utilizo el gobierno como excusa para adoptar decisiones sobre la pandemia? NO. ¿Y qué me dicen del abuso torticero que hace el gobierno del decreto ley?

En definitiva. ¿Se cumple la ley en España?, se pregunta el currito de a pie. Pues, depende, se contesta encogiéndose de hombros y, con una expresión en el rostro de mosqueo, no le queda otra que resignarse. Por ahora. Ya vendrán las elecciones.

