Dependencias

La Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) asegura que hay 32.000 hogares canarios con derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que no lo cobran. En realidad el Gobierno de España rechazó más de sesenta mil peticiones del IMV en las islas. El mayor porcentaje de denegaciones de toda España a pesar de que teníamos, por ese entonces, casi cuatrocientas mil personas en pobreza severa (ese tipo de pobreza sin literatura, que consiste en que no tienes dinero para comer). Por cierto que ese mismo Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, Ministras y Ministres, los criterios de reparto de créditos por un importe de más de 483 millones de euros para la financiación de la atención a las personas en situación de dependencia. Ya saben ustedes que en Canarias tenemos a más de cinco mil personas esperando para que les contesten y les ayuden. Pues bien, a nuestras islas (2,2 millones de habitantes) le corresponden en ese reparto 11,8 millones de euros frente a 12,8 millones de Baleares (1,2 millones de habitantes) los 12,8 de Murcia (457 mil habitantes) o los 20,6 millones de Cantabria (580 mil habitantes). Tal vez alguien podría explicar por qué teniendo nuestras islas mas habitantes, más pobreza y más problemas que nadie en materia de dependencia, nos dan la cifra más baja. Igual es que saben que tenemos superavit presupuestario: o sea, que no somos capaces de gastar el dinero que tenemos. O tal vez sea que nos toman por el pito del sereno. | J. B.