El PSOE suelta Lastra

No sé si Adriana Lastra ha explicado su dimisión como vicesecretaria general del PSOE con una sibilina e impecable mala leche o si son rigurosamente ciertas las razones personales que se aluden: un embarazo de alto riesgo que aconseja reposo absoluto. Pero en este caso se unen el hambre y las ganas de comer. Tras la derrota en Andalucía venían sonando tambores de guerra que hablaban de cambios de varias piezas del equipo con el que Sánchez quiere afrontar el final de su mandato. Sonaban nombres (Héctor Gomez, Felipe Sicilia…) pero a nadie se le había ocurrido el de Adriana Lastra, una valiosa parlamentaria y de las mas fieles a Sánchez. En el propio partido socialista la dimisión de Lastra ha causado estupor. Para algunos “queda fatal” en el mensaje feminista del PSOE al enviarse a la ciudadanía el mensaje de que una mujer embarazada no puede estar en ciertos puestos. Otros aseguran que hay que respetar a una mujer cuando toma una decisión pensando en ella misma y en su bienestar y que no hay que buscarle “tres pies al gato”. Esto último es muy cierto. Pero los recientes enfrentamientos entre Lastra y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, eran la comidilla de los medios. Y es imposible no sentirse tentado a pensar que una cosa y la otra pueden tener algo que ver. Y por si faltaba algo, ayer anunció que se iba la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Y también por razones de salud. A buen entendedor…

| J.B.