Hay dos maneras de leer las últimas cifras del paro. Una es que han descendido. Pero no tiren voladores. Otra manera de verlo es que el mes de junio donde menos empleo se ha creado en los últimos años en España. Y esa segunda visión se ajusta mejor a los tiempos a los que nos encaminamos de cabeza. Todos los observadores económicos anticipan un otoño duro y un invierno espantoso. Tras la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo empezarán los verdugos a darle vueltas al tornillo del garrote vil. Después de la gran bacanal de gasto, cuando aún no hemos terminado de celebrar los miles de millones que han llegado de Europa al bolsillo de nadie sabe quién —porque en los de los ciudadanos no ha aterrizado ni una gota— los “hombres de negro” van a empezar su concierto de recortes. Con los problemas de aprovisionamiento de gas y el precio de la energía, esto de que va a ser un “invierno muy frío” en el Continente ya no es una metáfora, sino que se convertirá en un cruda realidad. Lo normal es que la gente quiera huir buscando el calor y a Canarias le vendría muy bien. Pero también se van a congelar los bolsillos de los europeos. Y si eso termina afectando al turismo de la forma que algunos temen, nuestro gozo acabará en el pozo. ¿Malos tiempos otra vez? Pues ya ves. Parece que el gafe no se acaba nunca.

| J.B.