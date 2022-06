Una maniobra inteligente

Creo que lo mejor que se puede decir de un político es que sea una persona práctica. O persone. O persono. Por eso creo que hay que felicitar a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno guanche, que ha tenido los bemoles de cortar por lo sano y plantarse donde están los que verdadera mandan. Cansado ya de que en Madrid no le hagan caso con el tema de los casi tres mil menores inmigrantes de los que Canarias tiene que hacerse cargo, Torres aprovechó el viaje del partido del Tenerife para tener una fructífera entrevista con Pere Aragonés, presidente de la República Catalana cuántica: esa que no existe en la realidad institucional pero que es la más que mea en la realidad política. Aragonés no solo le ha ofrecido la solidaridad de los catalanes, como un país hermano, sino que está decidido a apoyarle en sus reivindicaciones. Si hasta ahora ni Pedro Sánchez ni Ione Belarra han hecho puñetero caso a la situación en la que están los menores en las Islas, hay que confiar en que los nacionalistas catalanes les aprieten las tuercas. No queda más remedio que quitarse el sombrero ante la estrategia de nuestro presidente que ha ido directamente a plantear nuestros problemas a la fuente del verdadero poder. Y no sería ocioso, ya puestos, que aproveche para pedirle a los catalanes que defiendan el REF de las islas, lo del 15% de sociedades y la exención al impuesto a los combustibles de aviación. Ya de paso…