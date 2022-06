Tomando posiciones

A algunos socialistas les tienen muy mosca las contundentes declaraciones del vicepresidente del Gobierno y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, sobre el caso de las mascarillas, acusando a la empresa que no las suministró de presunto fraude y exigiendo acciones judiciales. Existe una buena razón para que lo haga, porque no en balde es el consejero de Hacienda, es decir, el guardián de la caja desde la que salieron los cuatro millones que se pagaron a cambio de humo. Cuando Rodríguez dice que reclamará esos millones perdidos por tierra, mar y aire suena estupendamente bien para un titular de prensa, pero si la sociedad que se llevó la pasta gansa carece de bienes que embargar –como parece que es el caso– las amenazas son palabras vacías. Que una administración pública haya librado un pago sin recibir previamente la mercancía es la cosa más extraña del mundo. Así que parece muy lógico y humano que el cajero se ponga a dar voces frente a la cartera vacía cuando los alguaciles están entrando por la puerta, no vaya a ser… Son tiempos cercanos a las elecciones y por lo que se cuentan no es el único caso de extrañas compras realizadas discrecionalmente, con la excusa de la pandemia, de los que nos vamos a enterar en los próximos meses.