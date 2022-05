Un virus muy mono

Lo confieso. Ayer casi me tengo que cambiar de ropa a media mañana, porque a puntito estuve de hacérmelo encima. Llegué a la cafetería, pedí el desayuno, abrí un periódico… y allí estaba el titular. “Fernando Simón: No es probable que la viruela del mono vaya a generar una transmisión importante en España”. Fue leer eso y sentir que me iba por las patas para abajo. Porque esas fueron las mismas palabras que dijo poco antes de que el coronavirus llegara a nuestro país, causando decenas de miles de muertos y encerrándonos a todos en nuestras casas.

La viruela del mono es una enfermedad grave que está causada por un virus endémico de las zonas selváticas de África. Ahora mismo, Europa está viviendo un brote sin precedentes de esa enfermedad, de la que hasta ahora se habían identificado solo unos pocos casos importados a través de personas que habían viajado a los países endémicos. Nunca se había registrado el número de casos que se están detectando en los últimos días. El Reino Unido ha confirmado siete casos. Portugal ha confirmado la presencia del virus en cinco pacientes y tiene a otros veinte en estudio. Y en España ya vamos por veintipico. Y creciendo. Tengo una enorme reticencia a creer en las casualidades. El caos también tiene una pauta, solo que no somos capaces de entenderla. La historia del ser humano está marcada por esos microscópicos seres acelulares que necesitan a los seres vivos para existir. Peste negra, gripe española, gripe asiatica, viruela, sida, fiebre porcina, covid…. No todos los virus matan, pero algunos de ellos han sido insignes asesinos de millones de seres humanos. Ahora mismo me parece que hay demasiados virus, demasiado extraños, en demasiados sitios y demasiado seguidos. ¿Estamos ante el comienzo de una nueva pandemia? Hasta que escuché a Fernando Simón estaba tranquilo. Ahora ya no me llega la camisa al cuerpo. Acabamos de quitarnos las mascarillas y ya nos están amenazando con otro bicho. O han abierto las puertas de los laboratorios donde los gobiernos crean virus mortales o hemos exportado el gafe que tenemos en Canarias y se está convirtiendo en las siete plagas previas al Apocalipsis. Ayer mismo ya se detectaba en Canarias el primer caso sospechoso de esa nueva viruela. Se confirma, por lo tanto, que las predicciones de Simón son como una escopeta de feria. Pongan a buen recaudo las mascarillas y los hidrogeles que tienen en la entrada de casa. Igual tendremos que volver a escondernos de un nuevo bicho. Estamos gafados y esto va a ser el cuento de nunca acabar.