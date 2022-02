Lo que importa

A Barbón le ha salido el tiro por la culata con su arriesgada apuesta por la cooficialidad. La inmensa mayoría de la población no la ve necesaria y, por tanto, no la demanda. Los que se expresan habitualmente en bable son muchísimos menos que los que aspiran a imponerlo abriéndose paso a través de un falso debate. También están aquellos a los que en realidad les importa un bledo pero se han prestado a apoyar el bilingüismo oficial por considerar que se trata de una batalla más de la izquierda contra la derecha, como si el asturiano y el eo-naviego fuesen instrumentos indispensables para avanzar hacia un nuevo modelo comunitario. Es el anhelo oculto que ha venido a esclarecer con la agudeza que siempre le ha caracterizado el veterano político Gaspar Llamazares cuando escribe que la oficialidad significa mucho más que la protección de la lengua asturiana. Llamazares es de los que creen que la política de esta región tendrá menos altura sin ese nuevo concepto de Asturias como comunidad política, que supuestamente parece ser requiere del impulso del bable y del eo-naviego.

Aun sin pretenderlo, todo esto encierra la idea nacionalista de que la identidad verdadera empieza a construirse a partir de las lenguas locales, aunque como sucede en Asturias las hablen cuatro gatos. Sabemos por donde van los tiros. Para proteger la llingua, que forma parte de nuestro patrimonio, no hace falta hacerla oficial con el fin de empezar a discriminar a los asturianos que habitualmente se comunican en la lengua común de los españoles y a los que no lo son y viven o trabajan aquí, que en el conjunto suponen sin exagerar nueve y media de cada diez personas. Aunque arrecie, en el fondo, Barbón debería sentir alivio por que este globo fruto de la impostura haya pinchado. La altura política de la región depende en buena medida de la altura de los políticos que la lideran y no de cualquier concepto o modelo extraído de la chistera.