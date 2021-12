Una vez más, las expectativas se esfuman. Quienes anunciaron la vuelta del turismo están comprobando, aterrados, como cambia nuevamente el escenario. Las nuevas variantes del virus y las cifras de contagios están despertando la alarma en varios países europeos. Y este escenario obliga a tomar nuevas restricciones que afectan al libre tránsito de las personas y son un torpedo en la línea de flotación de los destinos turísticos como Canarias. En estos tiempos de incertidumbre es una insensatez hacer previsiones económicas. Los que anunciaron una recuperación “explosiva” de la economía se equivocaron. Lo que hay es un incremento del costo de la vida, una inflación galopante, una crisis de la oferta y un encarecimiento de la energía y las materias primas. Los que dijeron que con la vacunación del 70% de la población se conseguiría la «inmunidad de rebaño» se equivocaron. No existe tal inmunidad. La vacuna asegura, hasta cierto punto, que los efectos del coronavirus sean más benignos, pero no impide que te contagies, que contagies a los demás o que enfermes. No han hecho más que improvisar y contar milongas, ocultando lo evidente: que han tenido que aprender del virus sobre la marcha. De ahí la estupideces que nos contaron sobre las mascarillas o sobre «el rebaño» inmunizado. No dan ni una. Pero porque es imposible.