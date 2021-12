Las papas, el covid 19 y el entorno social

Los últimos acontecimientos sanitarios y sociales nos hacen mirar hacia el campo y a la naturaleza. El covid-19 ha llegado sin pedirnos permiso y la agricultura local se ha revalorizado porque la alimentación es una necesidad básica y más en un territorio aislado como nuestro Archipiélago.

Hoy asumimos que el cambio climático está en casa y aunque no nos guste, marca unas pautas que suponen la contradicción del modelo imperante: consumo y derroche. Ahora manejamos la naturaleza como si se tratara de una finca de recreo y, en muchos casos, no conservamos la naturaleza para más de una generación. Ahora se habla de la huella de carbono, del kilómetro cero y de otros conceptos que se ponen de moda y que son una implantación teórica, pero que casi nadie pone en práctica.

Las papas en Canarias han sido algo básico en la alimentación de nuestro pueblo a lo largo de 500 años. Esto tiene una lectura ambiental importante porque son 500 años cultivando papas en un medio con recursos limitados, manteniendo y mejorando la productividad, rotando de costa al monte y de norte-sur; cultivando en tierras de polvillo y en tierras de barro y haciendo rotación de cultivos: estiércol, leguminosas, cereales, con un barbecho largo e incorporando nuevas variedades por nuestros inmigrantes, tanto los de las zonas andinas como los que trajeron vía Cabo, semilla de la isla del suroeste de Chile (Chiloé). Aquí tenemos un mundo de conocimientos y de sabiduría que no siempre hemos sabido valorar. Debemos saber que las papas forman parte del alimento básico del pueblo canario y en base a ellas, hemos construido un plato básico para nuestra subsistencia.

Papas en tiempos de Covid. En los primeros onces meses del año 2021 solo hemos importado menos del 15% de la media de los últimos años (valga como referencia que importábamos 10.000 tm3 al año). Hemos de insistir que en la década de los años 70 importábamos 18.000 tm3, sembrando con papas de importación en unas 15.000 has. Este año no cubre el 17 % de las referencias de los últimos años anteriores, según los datos del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de Canarias. A eso hay que sumar las pérdidas de otros cultivos en nuestras medianías, así como las tierras de barbechos y de una amplia referencia agroambiental que a día de hoy está abandonada. Pero eso sí, todos los días hablamos de cambio climático, sostenibilidad, huella de carbono y del kilómetro cero.

No es entendible que con el nivel de paro cercano al 30% que tenemos en Canarias no seamos capaces de arar y sembrar gran parte de los campos para cubrir el mercado local. Nuestros campos están hoy cargados de matorrales y nuestros agricultores tienen que pagar precios que no cubren los costes. Tenemos una política agraria cargada de burocracia que hace que una parte importante de los que siembran papas no cobran las ayudas.

Además, los grandes centros comerciales no miran para nuestros agricultores. Faltan cooperativas organizadas, créditos para que los jóvenes se incorporen al campo y garantías por parte de la Administración para que no se puedan importar papas mientras tengamos cosechas propias. Hay que poner limitaciones a las importaciones en sistemas dumping o de países terceros con precios que cubran los costes. Este año numerosos agricultores se han quedado endeudados ya que la cosecha se demoró –en parte por culpa de la borrasca Filomena– y las importaciones coincidieron con la cosecha local. En muchos casos, los precios que pagamos a los agricultores no cubren los costes de producción y, en consecuencia, nuestros jóvenes –y los no tan jóvenes– tiran la toalla y abandona el campo.

Han transcurrido muchos años y la polka de Nijota sigue siendo no solo un elemento musical de Los Sabandeños con letra de un insigne lagunero sino estando de máxima actualidad. Demandamos elementos democráticos que controlen los costes de producción y que nadie pueda comprar papas con precios que no cubran los gastos. El campo no puede ser una actividad económica social sin garantías para el que trabaja. Los agricultores y los consumidores hemos de ponernos de acuerdo porque no podemos tener agricultores con ingresos de limosna.

Los tiempos, el cambio climático y las demandas de los estómagos de más de dos millones de canarios nos obligan a realizar otra lectura. Hemos de pagar por los alimentos lo que realmente valen porque nuestros agricultores han de vivir con dignidad. Los estómagos marcan pautas que no requieren discursos ni debates de poetas aburridos y el campo no es cosa de marginales. Que no se nos olvide nunca que el compromiso con el medio ambiente es mucho más que placas solares y coches eléctricos porque la teoría de la sostenibilidad no es posible sin campesinos que cuiden el campo.