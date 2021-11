Tres en uno

El próximo día 14 se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Espero que todas aquellas personas y entidades que se dedican a su prevención y tratamiento pongan en alerta a todos los medios de comunicación sobre tan señalada fecha, para que ayuden a difundir los nuevos logros obtenidos, especialmente a dedicar tiempo y dinero para investigar sobre esta asesina silenciosa que ya está entre las tres primeras causas de mortandad en todo el mundo. Mi prioridad está por supuesto en nuestras islas, que cuentan con un historial preocupante, ya que de cada diez canarios dos son enfermos y está matando más personas durante esta pandemia que ninguna otra enfermedad. No estoy de acuerdo con ese eufemismo patético y engañoso utilizado por los políticos, diciéndonos que el difunto tenía otras patologías previas, no señor, los enfermos iban sobreviviendo hasta que los mató el Covid19.

Por mi parte, estoy buscando la complicidad de los medios de comunicación, radios y escritos, especialmente de la Radio Televisión Canaria, si es que pasa este volcán y les deja un minuto para otras actividades. Impecable e irreprochable la inmensa labor que están haciendo con esta crisis.

Hablando del volcán. Desde península, amigos de juventud, me llaman preocupados por los terremotos y por supuesto por la catástrofe que ha destrozado el hermoso valle de Aridane. Uno de estos amigos es Fernando González, que en su día ocupó la jefatura de ventas de Ybarra, firma que apoyó muchas iniciativas en nuestras islas, pues distribuí sus productos durante varias décadas. En una visita a su fábrica en Dos Hermanas (Sevilla) para comprobar la fabricación de sus productos, entre ellos la mayonesa, me explicaron cómo se producía y añadían los componentes en una amasadora enorme. Cándidamente le pregunté al operario cómo sabía que el producto estaba terminado y su contestación fue sencilla: -Cuando esté totalmente emulsionada-. Me quedé con la palabreja y la apliqué como sistema de ventas, tanto para los consumidores como para los compradores. Nunca me gustó lo de hacer daño a la competencia en las campañas publicitarias, así que utilicé mi argumento y fue un éxito de tal calibre en el mercado canario, que si hubiéramos juntado los miles de cajas que vendimos y las tiramos por el Puente Zurita, bajaría una colada de mayonesa por el Barranco de Santos hasta llegar al mar, pasando y tupiendo el puente del antiguo Hospital hasta la Parroquia de la Concepción, y no exagero. Abrazos al amigo Fernando.

Vi en EL DÍA el artículo que dedicaron a los cincuenta años y pico de mi barbería de toda la vida en el distrito de La Salle. Años en los que el amigo Luis me cortaba el pelo y que recuerdo con mucho afecto y cariño. Querido Luisito, no me despedí a la francesa, aparqué en el Meridiano y perdí el coche, y buscándolo acabé subiendo por unas escaleras y fue tal el agobio que uno de mis hijos tuvo que venir a buscarme. Meses después perdí a mi mujer y a mi hija mayor, y sumido en la tristeza, no he estado en condiciones de volver. Prometo volver a escribir sobre estos tres grandes amigos, Jorge, Santiago y Luis, y ahora también al hijo de Jorge. Un fuerte abrazo. Con Dios.