Aluvión algo así

Cuanto más busco información sobre la diabetes, la asesina silenciosa, más noticias me llegan desde portales y redes sociales, conocimientos varios sobre la enfermedad y alimentos que debemos comer, lo último recibido es sobre el jengibre, la cúrcuma, el brócoli y frutos secos, en especial las nueces. También recibo datos sobre lo que no debemos comer y, enseñanzas de cómo deben pincharse los insulinodependientes y otras alternativas para los enfermos de tipo 2. He recibido muchos mensajes y comentarios sobre mi último comentario, en el que hablé de la posible curación de la diabetes tipo 2, por lo que hoy amplio más detalles.