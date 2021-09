Maroto y el volcán

Si la imprudencia suele preceder a la calamidad aquí llueve sobre mojado. Vean, por ejemplo, en que terreno se mueve el Gobierno para que a la ministra de Industria, Comercio y Turismo le haya dado por decir que el infierno de La Palma es un reclamo turístico aprovechable. En la isla canaria, la lava salió por cuatro bocas de un volcán y arrasado al menos 190 edificaciones. Las fotos más impactantes ofrecen pavor y también curiosidad pero no hasta el extremo de dejarse llevar por un comentario tan descerebrado e irresponsable ante el dolor por las pérdidas y la tragedia que vive la población.

Claro, como no podía ser de otra manera, la ministra no ha tardado en matizar sus palabras. Con matizaciones y rectificaciones se escribe la historia de Sanchilandia, que desde sus inicios ha conseguido reunir al conjunto más indocumentado e improvisador de la reciente historia política española. Reyes Maroto ha dicho una salvajada propia de la improvisación que se maneja o bien de una naturaleza salvajemente insensible. Vamos a dejarlo en que ha sido lo primero: la ministra, al igual que otros compañeros de gabinete, no se maneja con la suficiente soltura y en los tiempos que corren se dicen muchas tonterías debido a las posibilidades que brindan los medios al alcance de cualquiera.

Dejémoslo así, pero dadas las circunstancias y los episodios que se suceden por la escasa sensibilidad o habilidad de los ministros y ministras, no estaría de más incorporar un nuevo ministerio dedicado a mitigar la irrefrenable tendencia a decir majaderías aplicando un bozal, ya que el sentido común parece brillar por su ausencia. Este tipo cháchara idiota hace daño en una opinión pública tan sujeta a la megafonía como es esta, pero mucho más cuando estalla en medio de una situación catastrófica para los seres humanos, con la que no conviene bromear. Maroto ha pedido disculpas por referirse al “espectáculo maravilloso del volcán” que arrasa La Palma. Faltaría plus.