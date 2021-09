Hermosas tonterías

Es frecuente decir tonterías si no paras de hablar todo el día, bien porque sucumbes encantado a la voluntad de ser protagonista, o porque a la que te descuidas te enchufan a traición un micro y tienes que ponerte a largar. Por eso es tan frecuente escuchar a los políticos soltar memeces poco pensadas. Las declaraciones de la ministra Maroto sobre lo estupendo que iba a resultar el volcán para activar el turismo palmero, o las de la consejera canaria del ramo, que un día antes dijo lo mismo, o las del propio presidente Torres, que se descolgó nada más empezar el cristo éste con una colectánea de sentencias sobre la vida interior de la tierra, la hermosura del magma desatado y cosas así de poéticas y profundas, son meras tonterías, sin voluntad alguna de daño. Ellos mismos lo han reconocido pidiendo disculpas o procurando no volver a abrir el pico en la misma sintonía. Entre otras cosas porque el volcán ya ha revelado sus dos caras, como un Jano bifronte. Asombrados con la potencia destructiva de la tierra, nuestros próceres guardan ahora prudente silencio, horrorizados ante la belleza asesina de los ríos de lava. Hablar con ligereza de este desastre es fruto de una visión moderna y embobada de los volcanes y su épica, convertida por muchos de nuestros mandantes en una suerte de parque de atracciones de la naturaleza, una Disneyland telúrica y dramática, en la que se unen el poder titánico del magma, las fumarolas de azufre, las explosiones y los sismos. Algo realmente digno de verse desde lejos, y si no puede alcanzar tu propia casa.