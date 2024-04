El futuro de Terelu Campos en TVE sigue siendo uno de los temas más candentes en la competencia. Hace una semana, Pipi Estrada confirmaba el cese de la hija de María Teresa Campos de 'Mañaneros'. Sin embargo, para sorpresa de los espectadores, la colaboradora reaparecía en el programa presentado por Jaime Cantizano.

Tras lo sucedido, Pipi Estarada ha tenido que dar la cara por las falsas afirmaciones que había realizado el pasado fin de semana. "Yo dije aquí que Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que fuera despedida fulminantemente", comenzaba diciendo.

Las disculpas del excolaborador de 'El chiringuito' volvían a estar repletas de mentiras. "Ha dejado de colaborar en el programa que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba", eran las palabras que pronunció hace iete días. No contento con el aparente bulo que él mismo había lanzado, Pipi Estrada acusó a Terelu Campos de "tráfico de influencias".

"Una empresa privada hace y deshace lo que quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias estamos hablando de algo feo", afirmaba antes de que la presentadora cortara su intervención. "Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo. Yo no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores", aseguraba Emma García por las alarmantes declaraciones de su tertuliano.

Esta advertencia de la presentadora de 'Fiesta' surgió efecto con una leve rebajada de tono: "Ha habido una ayuda. Yo no quiero que tengan problemas, todos tenemos que vivir", zanjaba. Poco después, el magacín de Telecinco pudo hablar en directo con Terelu Campos que no pudo ser más rotunda: "Espero que un compañero tuyo se retracte porque me ha acusado de un delito".

Preocupado por las posibles acciones legales que pudiera tomar la hermana de Carmen Borrego, Pipi decidió rectificar: "Quizás me he excedido en el fragor de la batalla. Lo más bonito en la vida es tener amigos. Cuando tienes amigos se arreglan las cosas", rectificando las graves acusaciones que había llegado a asegurar sobre Terelu Campos.