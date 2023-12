Jorge Javier Vázquez se vuelve a poner frente a las cámaras de televisión después del breve paso de 'Cuentos chinos' en Telecinco. El comunicador será el conductor de la presentación de 'Tierra firme', el segundo libro escrito por Pedro Sánchez, que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre

El acto tendrá lugar el próximo lunes 11 de diciembre en Madrid y no será la única cara televisiva que conduzca este acto, ya que Ángeles Caballero, tertuliana habitual de programas como 'Al rojo vivo' y 'La roca', también charlará con el actual presidente del Gobierno.

Cabe recordar que Jorge Javier Vázquez y Pedro Sánchez han protagonizado momentos que han pasado a la historia de la televisión. En el años 2014, el ahora jefe de la actualidad telefoneó para convencerle de que volviera a votar a su partido, después de que el presentador protestase de que se permitiese los festejos taurinos en algunos ayuntamientos socialistas.

"¿Os vais a comprometer a presentar un ley para que no se produzcan este tipo de espectáculos y para acabar con el maltrato animal?", le preguntó Vázquez a Sánchez en aquella llamada. “Pero tú también tienes que entender que los que somos votantes de un partido, yo voto siempre PSOE, nos sentimos muy ofendidos cuando los alcaldes defienden este tipo de celebraciones. No queremos participar en un partido así", le recalcó el presentador al aquel entonces secretario general de PSOE, que consiguió convencerle: "Mira Pedro, si tú me dices que ese es tu compromiso, yo te devuelvo mi voto. Si os comprometéis a esto, sigo votando a mi PSOE. Con mi voto cuentas, ahí lo tienes. Pero cuidado, que voy a estar muy pendiente”.

En 'Tierra firme', que ha salido a la venta este lunes, Sánchez narra en primera persona lo acontecido en un periodo que abarca hasta la noche electoral del 23J, comentando la acción de Gobierno. Entre otras cosas, el líder de los socialista también cuenta cómo tomó la decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio después de cosechar una derrota en las autonómicas y municipales del 28 de mayo.