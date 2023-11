En plena remodelación de 'Informativos Telecinco', que en los próximos meses estrenará un nuevo plató tras 16 años sin apenas cambios a nivel visual, el grupo de comunicación incorporará a su equipo de presentadores a Carlos Franganillo.

Con la llegada del hasta ahora rostro de Televisión Española (TVE) a Mediaset España se producirá también el adiós de uno de los presentadores de informativos más conocidos del país: Pedro Piqueras. El albaceteño, que lleva toda la vida frente a las cámaras, se retirará de la televisión a finales de año, poniendo fin a una dilatada trayectoria profesional de más de 45 años. Hace unas semanas era distinguido con el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, el máximo galardón que concede la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Pero los que también viven su propio luto son los compañeros de Franganillo, a quienes les tomó por sorpresa la decisión del presentador. Precisamente por este motivo, la nueva estrella del universo Mediaset ha tendo con sus hasta ahora compañeros unas sentidas palabras de despedida que sus compañeros recibieron con cariño y admiración.

"Me habéis dado más de lo que podía soñar"

"Para mí estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio y estar con vosotros un lujo. El haber sido la cara, o haber estado poniendo la cara del trabajo que se hace en esta redacción. Para mí es realmente un honor inmenso, y quiero que lo sepáis" se les esucha decir al comunciador en un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes.

Emotiva despedida de @cfranganillo de sus compañeros de @rtve .

Te echaremos de menos "Franga" pic.twitter.com/3u47UuQDhv — M.J Guerola (@guerola2014) November 21, 2023

"Sí me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE. Al revés, no tengo nada que recriminarle, todo lo contrario. Me han dado, y me habéis dado, más de lo que podía soñar y me lo he pasado muy bien. Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos, y gente que voy a considerar siempre parte de la familia" cerraba ante las lágrimas de sus compañeros.