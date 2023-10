"Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz". Con estas palabras y una preciosa imagen en la que aparecen las manos de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz entrelazadas, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija hace tres meses.

Desde ese entonces, la presentadora de Password y reina de las Campanadas experimenta una nueva etapa vital cargada de alegría, felicidad, miedos y nuevos aprendizajes que afronta con paciencia y amor, como ella misma se ha encargado de ir compartiendo en sus redes sociales.

La joven comunicadora ha ido revelando cómo ha sido su proceso de gestación, parto y post parto con sus seguidores y justo esto es lo que ha hecho en su vuelta al trabajo. La comunicadora se ha incorporado a su programa, Zapeando, y ha sido el conductor del mismo, Dani Mateo, el que ha querido poner en valor los pasos que está dando Pedroche a la hora de retomar sus compromisos profesionales dejando a la pequeña Laia en casa.

"Me preocupa Cristina, porque está jugando a ser Dios y ha tenido una hija, y esto me parece muy duro. Estamos muy contentos de que estés aquí, eres una heroína" dijo Dani Mateo haciendo que Cristina Pedroche no pudiera contener las lágrimas e hiciera una de las confesiones más duras sobre su proceso de maternidad.

"Me da mucha pena"

Pedroche ha sido de lo más transparente a la hora de compartir cómo está llevando su etapa vital actual.

"Hoy, al principio, lo llevaba bien, pero he puesto una cámara para ir viendo a mi madre con mi hija y están ahí en el sofá... Y me da mucha pena (...) Esto sí que es un 'Gran Hermano' y estoy enganchada" revelaba ante las miradas cariñosas de sus compañeros.