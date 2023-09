'First dates' abrió la pasada noche una nueva temporada del restaurante más conocido de la televisión. Sin embargo, uno de los principales rostros del programa, y que ni si quiera podemos llegar a ver en el mismo, decidió hablar públicamente sobre una curiosa historia que le lleva ocurriendo desde que es voz en off en 'First dates'.

Richard Pena, cuya voz seguro que reconocerías si la escucharas, pero que a simple vista no sabrías de quién se trata, ha confesado en su cuenta de TikTok el hecho más peculiar que le lleva pasando desde que forma parte del dating show presentado por Carlos Sobera. "Hay una cosa que me lleva pasando desde hace unos tres, cuatro años, es que, inexplicablemente y sin saber por qué me llaman bastante para ser jurado de certámenes de belleza", comenzó diciendo. Durante su paso por estos eventos, Richard Pena es presentado como: "Richard, de 'First dates'". Sin embargo, las personas asistentes no logran averiguar de quién se trata. El aludido, suele abrir su boca pronunciando la mítica frase con la que comienza cada programa, y la gente ya comienza a saber quién es realmente: "Ya les hizo gracias que fuera yo. Es una cosa que recuerdo con mucha gracia". Para finalizar, el joven anima a sus seguidores a recordar su rostro, y así evitar estos incómodos momentos de nuevo.