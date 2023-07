La futura paternidad de Bertín Osborne se ha convertido en uno de los temas estrella del verano en las tertulias del corazón. Hace unos días, el presentador acabó estallando en sus redes sociales por el tratamiento que le están dando determinados programas de televisión a la noticia, señalando directamente a compañeras de profesión como Sonsoles Ónega, María Patiño o Sandra Barneda.

Por alusiones, la presentadora de 'Así es la vida' reaccionó ayer en directo al mensaje de Osborne. "Nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima", empezó diciendo Barneda, afirmando que su compañero "es perro viejo y sabe lo que es esta profesión".

Pero además, se detuvo en el hecho de que Bertín solo mencionara a mujeres en su contundente discurso: "Me hubiera encantado, evidentemente, que no hubiera nombrado solo a mujeres, sino también a hombres que han hablado y que tienen una mayor relación de amistad que la nuestra".

Dicho esto, la periodista pasó a analizar cómo está gestionando Osborne la noticia de su paternidad, que durante los últimos días ha acaparado un sinfín de titulares: "Tiene su derecho, pero creo que cuando niegas una relación y eres incoherente, luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas".

Después de defender el trabajo de los periodistas, Barneda reconoció que "está bien hecho que ahora él haya aclarado parte de las dudas". "Ha visto una imagen no buena para él. Seguramente no acorde con lo que puede pensar, y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga. En este programa no se ha atacado a Gabriela, sino todo lo contrario", finalizó.

