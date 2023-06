Se terminó el amor entre Risto Mejide y la farmacéutica valenciana Natalia Almarcha.

Si hace apenas unos días el publicista compartía con sus seguidores que su pareja había conocido a su hija pequeña, Roma; en cuestión de horas saltaban las alarmas después de que Risto borraba todas las fotos con ella. Un movimiento que, como era de esperar, generó todo tipo de comentarios así como también comenzó a sobrevolar sobre la ex pareja la sombra de a infidelidad.

Según han informado varios medios de comunicación durante los últimos días, la ex pareja del publicista, Natalia Almarcha, ha dejado caer en sus redes que habría pillado a Risto Mejide tonteando con una ex participante del reality de Telecinco. Se trata de Mayka Rivera, de La isla de las tentaciones.

Ahora, la tercera en discodia, ha roto su silencio en su canal de MTMAD para hablar de la verdadera relación que tiene con el publicista y para contar si es cierto o no que está feliz al lado del también escritor.

"No le quiero dar más bola"

Visiblemente enfadada, Mayka Rivera ha estallado en su canal para contar la verdad sobre ella y el comunicador.

"Jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en redes sociales, me siguió hace un par de meses y nada más" empezaba. "Estoy cansada de que se me relacione con todo el mundo... Hace unos días que si estaba con Mario, ahora que si he tenido conversaciones picantes con Risto. No le quiero dar más bola a esta tontería (...) Me causa rechazo todo este tema. Con ese señor no he hablado nunca, no sé nada de su vida ni él de la mía" zanjaba.