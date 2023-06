La crítica de Monegal: Debate Sánchez-Feijóo a cargo de Ana Rosa y Jorge Javier.

El primer imperio televisivo que ha propuesto un debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo ha sido A-3 TV. Inmediatamente se ha movilizado TVE y ha propuesto también otro en La 1. Parece que ambos ofrecimientos prosperan. Ya se están preparando los platós, y ambas cadenas negocian con los equipos políticos el reparto de los días para emitirlos.

Discuten ahora mismo quién comienza el cara a cara y, sobre todo quien lo termina. Tener la última palabra, sin posibilidad de réplica, consideran que es letal para el contrincante de cara a la opinión pública. Notables analistas opinan que en esta ocasión, y tal y como está el patio, tanto a Sánchez como a Feijóo les interesa salir en la tele a batirse. Creen que los cara a cara televisivos esta vez serán decisivos.

Aquí lo sorprendente es que el imperio Mediaset no mueva ficha. En época de Paolo Vasile ya sabemos que despreciaba los debates. Prefería esperar y negociar directamente con el ganador. El que fuese. Daba lo mismo. Vasile esgrimía su potente condición de primer grupo de televisión de España –y Telecinco la cadena más vista– y ofrecía al ganador un pacto de amistad y nada de crítica, a cambio de que el nuevo Gobierno no se metiera con el ‘estilo telecinqüe’ y les dejase seguir con su basurilla. Tú deja que yo siga ganando mucho dinero, y yo no me voy a meter contigo.

Ahora es distinto. Telecinco lleva dos años en derrota profunda. Ya no es la cadena más vista. Necesita un golpe de efecto. Un tercer cara a cara moderado por Ana Rosa y Jorge Javier arrasaría. J.J. contó a mediados del pasado mayo que Sánchez le llamó por teléfono, invitándole a tomar café. Ana Rosa, por su parte, ya conoce bien a Feijóo. El pasado jueves le ha servido en bandeja, en su programa, una gloriosa entrevista. De modo que estos moderadores, que al parecer –aunque parezca surrealista ya están consagrados como grandes apoyos de la derecha y de la izquierda mediático-televisiva– este tándem de presentadores, les decía, sería bien recibido por ambos políticos. Lograrían una audiencia fabulosa. Obligaría al imperio Atresmedia a hacer algo parecido. Ana Pastor y Pablo Motos sería una pareja perfecta para moderar el cara a cara en A-3 TV. El dúo Susanna Griso & Ferreras tampoco tendría desperdicio.

No le den más vueltas, la tele ha devenido finalmente en un artefacto donde el éxito es consustancial al impacto conseguido.