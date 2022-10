Gloria Camila acudió este domingo al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para enfrentarse a su paso por el concurso. Y no fue una noche precisamente tranquila, ya que entre otras cosas, durante la emisión del programa protagonizó un encontronazo con Nagore Robles. Al igual que muchos espectadores, la colaboradora se mostró muy crítica con ella por su actitud en el programa.

Nagore afirmó que Gloria Camila estaba intentando justificar "que ha sido una irrespetuosa, una altiva y una soberbia" en la granja. Mientras el público arrancaba a aplaudir, la tertuliana continuó compartiendo sus impresiones: "Me hace gracia que des lecciones a un capataz. ¿Tú has sido capataz en algún momento? No, no tienes ni puñetera idea de ser capataz".

También acusó a la concursante de "provocar continuamente a Marco para que saltara y perdiera sus formas". "¿Tú vas dando lecciones de educación? ¿A quién, querida? ¿A quién?", finalizó Nagore ante una Gloria Camila que se defendió como pudo: "La que vive el concurso dentro soy yo, no tú". "Y la que comenta el concurso soy yo, no tú, por eso soy colaboradora", replicó la ganadora de 'Acorralados'.

Nagore: “¿Empatizas con el machaque que ha recibido tu hermana?”

Gloria: “No entro ahí”



El programa también aprovechó la presencia de Gloria Camila en plató para ponerle imágenes de todo lo que ha sucedido en el exterior durante su estancia en la granja, incluyendo las declaraciones de Kiko Jiménez en 'Sálvame' o las polémicas protagonizadas por su padre.

En este sentido, Nagore volvió a ser muy directa con la concursante: "No tengo ninguna duda de que lo tienes que pasar mal viendo a una expareja contando intimidades, has dicho que has ido incluso a terapia. ¿Empatizas con tu hermana (Rocío Carrasco) después de haber estado 20 años aguantando a una persona machacándola desde el mismo punto?".

"No te voy a responder, eso es otra historia", se limitó a decir ante la insistencia de la vasca: "Solo te digo que si empatizas con ella en este tema". "Puedo empatizar mucho y empatizo con muchas historias. No es agradable tener a una persona que hable constantemente mentiras, pero no voy a hablar de eso", zanjó Gloria Camila.