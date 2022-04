LaSexta mostró este jueves nuevos 'Encuentros inesperados' entre personalidades de ámbitos muy distintos de la sociedad. En la entrega de anoche, Mamen Mendizábal reunió en un mismo espacio a Samantha Hudson, Judit Mascó, Juanma López Iturriaga y Manuela Carmena para intercambiar opiniones sobre las nuevas formas de relacionarse a nivel sentimental.

Durante el transcurso de la velada, la exalcaldesa de Madrid insistió en la importancia de la educación sexual, recordando que cuando era joven no recibió ningún tipo de "charla" sobre este asunto, ni en casa ni en el colegio: "Absolutamente jamás, era impensable". "El sacerdote con el que me confesaba me decía que era muy sensible y que no podía ir a bailar porque era muy peligroso", reveló ante la sorpresa de Samantha Hudson y el resto de los invitados.

En otro momento, Mendizábal mostró un titular en el que se tachaba de "gran escándalo" un taller de educación sexual en el que se veían penes y vaginas hechos con plastilina. "Estando en el ayuntamiento nos pareció importante hacer una encuesta para saber cuáles eran las prácticas sexuales de la gente joven. Fue un escándalo, la Comunidad de Madrid se negó a que se pasara ese cuestionario a todos los institutos. Nosotros queríamos hacer una política de ayuda a la adolescencia", recordó Carmena.

Judit Mascó apuntó entonces que es "muy moderna" para su edad, palabras que llevaron a que la exalcaldesa de la capital rememorara una anécdota con la reina Sofía. "Un día vino la reina emérita y me acompañó a una exposición", comenzó diciendo antes de imitar a la monarca: "En el ascensor me dijo: 'Oye, alcaldesa, tú eres mayor como yo, pero eres muy moderna'. Me hizo mucha gracia, estuvo muy simpática".