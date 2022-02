Jordi Évole regresa este domingo a laSexta con la nueva temporada de 'Lo de Évole'. El espacio de laSexta contará en estas nuevas entregas con entrevistas a Morad, Megan Maxwell, Gervasio Deferr, Rosa López, Julia Otero o Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba, protagonistas y director de ‘Belle Époque’, respectivamente, entre otros invitados que pasarán por el espacio.

En las nuevas entregas del espacio de laSexta, las historias humanas serán los protagonistas centrales. Como novedad, en los programas también aparecerá el cameo de un personaje conocido que estará relacionado de algún modo con la historia, además del protagonista principal. YOTELE habla con Jordi Évole sobre el regreso de 'Lo de Évole' a laSexta, entre otros temas.

Estrenas este domingo la tercera temporada de 'Lo de Évole'. ¿Cómo defines la evolución del programa durante este tiempo?

Cuando dejé 'Salvados' y me embarqué en 'Lo de Évole', tenía claro necesitaba un cambio, pero no sabía muy bien a dónde me llevaba. Después de tres temporadas, más o menos, ya he encontrado el camino, que es el de un programa muy personal, donde la palabra y el diálogo tienen un protagonismo absoluto y en el que los invitados pueden ser gente no tan conocida como personas que tienen un papel destacado en la vida pública española o internacional. Me siento cómodo en esa diversidad, que es lo que hace que no me aburra de hacer este programa.

'Lo de Évole' comenzó con los testimonios de personas que estaban en prisión. Cuando llegó la pandemia, empezaste a entrevistar a personajes relevantes a través de videollamadas hasta ahora. ¿Ese fue el punto de inflexión del programa?

Creo que hubo dos puntos de inflexión. Uno es el que tú dices, ya que los programas del confinamiento me dieron la pista de lo que me hacia sentir cómodo, que era hablando con la gente de manera bastante íntima. A veces con emoción y otras con información. Y el otro fue la entrevista con Pau Donés, que, de alguna forma, la manera con la que nos recomendó que miraremos la vida, intentando disfrutar de lo que hiciésemos, me hizo pensar que tendría que llevarlo al programa, y es lo que intento constantemente. 'Lo de Évole' es un programa que sigue haciendo que me lo pase bien. A mí y a mi equipo.

En la rueda de prensa dijiste que los invitados eran los que hacían buenas a las entrevistas. Has entrevistado a gente muy relevante. Desde Messi hasta Miguel Bosé en plena polémica negacionista. ¿Qué tiene Jordi Évole para hacer buenas a esas entrevistas y que su contenido sea relevante?

Primero, hay un enorme previo de todo un equipo en todos sus departamentos. Luego, a la hora de ejecutarla, tengo muchas ganas de escuchar, atender y de ponerle mucha atención a esa persona que te ha dado un tiempo de su vida que no tiene ninguna necesidad de darte. Para mí eso es fundamental. Además, creo que también tenemos una manera de hacer con la que hemos conseguido que ciertas entrevistas se conviertan en icónicas. Cuando la gente piensa en según qué momentos de los personajes recuerda muy bien el lugar en el que les entrevistó 'Salvados' o 'Lo de Évole'.

Por ejemplo, si ahora le preguntas a la gente por una entrevista de Miguel Bosé, la imagen que se le viene a la cabeza es la del rascacielos de la Ciudad de México en el que grabamos ese encuentro. Si lo haces por la mala época que Pedro Sánchez pasó en el PSOE, es fácil acordarte de la entrevista del bar en el que prácticamente estaba desahuciado de su partido. Eso tiene que ver mucho con una labor de equipo muy importante que se lo curra muy fuerte, más allá de que ese día me sienta más o menos inspirado. Me siento muy arropado y protegido, sobre todo con gente que piensa y aporta mucho talento a muchas cosas del programa.

¿Qué te produce más satisfacción? ¿Una entrevista icónica o una entrevista que trascienda a la sociedad por el tema o el mensaje que transmite el invitado?

Te diría que me entusiasma todo. No quiero tampoco distinciones. Ahora, por la dificultad que tiene que un tema o un invitado aparentemente minoritario o no comercial, cuando consigues que acuda a verte mucha gente, la satisfacción es doble.

Si tú ya tienes a Miguel Bosé, pues ya sabes que poco tienes que hacer para vender eso porque sabes que lo vas a vender. En el otro caso, tienes que hacer mucha más pedagogía. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustan del programa de Morad es que, al igual que en la entrega de Ibai, podemos conseguir que todos los miembros de una misma familia se sienten en el sofá a ver la tele, que es algo que cada vez pasa menos. Los jóvenes consumen la tele de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros. Este domingo, podemos conseguir que padres e hijos se sienten a ver lo mismo. Unos porque le conocen, otros quieren saber lo que ven y escuchan sus hijos.

Hoy recibía un mensaje de una seguidora que me decía que llevaba viéndome desde que era pequeña porque sus padres le sentaba a ver 'Salvados' y, este domingo, sería ella la que le explicará a ellos quién es el invitado al que entrevistaré. La verdad que me pareció un mensaje precioso. Eso es un orgullo. Nos ha acompañado una generación de gente que vio el programa con sus padres y que ahora no se han desconectado de nosotros. Lo fácil es desconectar porque nos hemos hecho mayores, pero también hemos un esfuerzo por conocer lo que viene. El año pasado con Ibai, este año con Morad. Creo que tenemos que tener puesto un ojo y una oreja en esos lugares porque no quiero que un programa como el nuestro solo sea para gente mayor de 35 años. Quiero tener a niños, adolescentes y veinteañeros. No es solo por una voluntad de tener audiencia, sino de no despegarnos de lo que viene.

A colación de lo del equipo, también desvelaste que te empezó a sonar el nombre de Morad después de que alguien de tu equipo te lo dijese. Me imagino que es importante tened ese grado de multigeneracionalidad para tener esa diversidad en los invitados.

En ese sentido, nosotros cumplimos lo de la transversalidad en edades porque es verdad que contamos desde veinteañeros hasta cuarentañeros, pero no hay diversidad cultural que creo que sí se refleja en nuestra sociedad. Es decir, nosotros hacemos un programa con una redacción en la que no hay nadie de origen latinoamericano o magrebí, que es algo muy habitual en nuestra sociedad. Creo que eso a veces hace que los medios de comunicación que reflejemos una realidad que no te digo que no sea real pero, en cualquier caso, no es el de toda la sociedad. Nos queda márgenes a lo que no acudimos. Un caso es muy claro es el del programa de Morad y haberlo ambientado en el barrio en el que se crió, que es el de La Florida de L'Hospitalet del Llobergat (Barcelona).

Morad te dijo que te había dado a ti la entrevista porque habías entrevistado a Messi, rechazando a otros medios muy conocidos como el New York Times, pero, ¿tuviste más conversaciones para convencerle?

Yo, personalmente, no. Fue mi equipo. Intento que, a según qué personajes, no conocerles previamente porque creo que le da mucha frescura a la entrevista. En el caso de otros invitados, si te tienes que involucrar más porque tienes que ir tú casi a pedirle la entrevista, aunque son casos muy muy puntuales.

En el caso de Morad, yo le conocí el día en el que grabamos. Lo que pasa es que el equipo de 'Lo de Évole' estuvo conviviendo en ese barrio 15 días y, luego, estuvimos 7 días grabando por allí. Fue un trabajo espectacular porque se mimetizaron con el barrio. No éramos desconocidos para ellos, ya que sabían que estabas rodando allí. Además, Morad también se sentía muy cómodo con nosotros. Es decir, cuando llegue, había ya una comodidad absoluta.

Me has dicho antes de que uno de los puntos de inflexión de 'Lo de Évole' fue la entrevista a Pau Donés. En la rueda de prensa, también conocimos que entrevistarás a Julia Otero después de superar el cáncer que le diagnosticaron hace varios meses. ¿Ha sido especial entrevistarla?

Bueno, va a ser muy especial entrevistarla porque no la he hecho todavía, pero esa entrevista tiene muchos elementos íntimos e únicos que son difíciles que yo encuentre en otra. Me he formado viendo sus entrevistas y he aprendido viéndole a ella. Creo que estamos delante de la comunicadora más importante que ha tenido este país en los últimos 30 años, y a mí eso me genera muchísimo respeto. Me siento muy afortunado de poder hacer esa charla.

Me resultó curioso que hicieses mención a Eurovisión como 'boom' este año en la rueda de prensa de 'Lo de Évole'. En las últimas semanas, hemos visto como el festival ha estado en boca de todos por el 'Benidorm Fest', incluso dando el salto en la política. Personalmente, ¿te ha llamado la atención que Eurovisión, que se define en sus bases como un festival apolítico, haya trascendido al juego habitual de los políticos?

Creo que este país es especialmente exagerado con muchas de las cosas que nos pasan. Fíjate lo que estamos teniendo (con la guerra del PP). Es una pura caricatura. Con el 'Benidorm Fest' seguro que hubo mucha exageración, pero, también te digo que me gusta que se produzcan este tipo de fenómenos televisivos, y que la televisión sea capaz de generarlos. Difícilmente encontraríamos un soporte que tuviera la capacidad que ha tenido RTVE de generar un evento como ese. Entonces, esas cosas las sigo celebrando.

En cuanto en la implicación política, también te digo que yo, que soy de los que piensa que la política está en todos nuestros actos, más allá de siglas de partidos, entiendo que pueda haber gente que intente pedir explicaciones sobre cosas que no entienden. Si eso se hace simplemente para sacar tajada política y como una herramienta de la oposición para minar a un gobierno a través polémicas de la televisión pública, pues eso no me gusta tanto.

Además de 'Lo de Évole' y 'Salvados', también te embarcaste con Producciones del Barrio en el género documental con 'Mr. Trump, disculpes las molestias', que fue nominado al Premio Emmy. ¿Tienes pensado realizar más proyectos de este estilo con otros temas de actualidad?

Sí. Ya hemos acabado y entregado alguna serie documental que se estrenará en breve en alguna plataforma. También hemos producido para Atresplayer Premium con 'Pajares & CIA'. Van a venir más series de ese estilo y de revisitar otros momentos de la historia reciente, que igual no acabaron de quedar muy aclarados y que nosotros hemos querido poner luz ahí. En breve se conocerán esos proyectos y las plataformas a las que van a ir.

Ahora que ya sabemos que Morad ha ganado la votación para elegir la entrega con la que 'Lo de Évole' regresará este domingo en laSexta, ¿me dirías por cuál votaste?

Eso es como pedirme que diga cuál es mi hijo favorito. Los tres programas que estaban en la votación me han aportado cosas diferentes y ricas. De hecho, de la división de opiniones que había en el equipo, salió la idea de dejarlo a la elección del público, y por eso lo hicimos. Yo hubiese estado feliz con cualquiera de los tres. Finalmente será Morad. Pues encantado de la vida pero, vamos, que en las próximas semanas veremos a Gervasio Deferr y a Megan Maxwell.