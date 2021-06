Los seguidores y el equipo de 'La resistencia' tienen un importante motivo para celebrar. A punto de acabar su cuarta temporada en #0, David Broncano anunció este pasado lunes que el late night había renovado con Movistar+ por tres años más.

LA RENOVACIÓ 👑3️⃣



¡LA RESISTENCIA SE QUEDA EN CASA! pic.twitter.com/PJqL5czJDO — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 de junio de 2021

El espacio diario de humor aprovechó la visita de Rauw Alejandro, intérprete del viral 'Aceleraste mis latidos', para festejarlo por todo lo alto con confetti, un tartazo para Ricardo Castella y un improvisado concierto en el que se interpretó 'My heart will go on', la mítica banda sonora de 'Titanic', con una flauta y guitarra. "Un aplauso para Ricardo, que la verdad es que no lo ha visto venir", dijo el cómico y presentador del formato ante las risas del público del espacio.

"Te pido perdón, Rauw, por todo esto, eh. Es que estamos contentos porque son 3 años más de contrato y está bastante guay, la verdad", se disculpó David Broncano por la celebración de dicha noticia en el set de 'La resistencia'.

De este forma, Movistar+ continuará contando con uno de los programas más reconocibles e importantes de la parrilla de #0. De hecho, a lo largo de esta cuarta temporada, la plataforma de pago ha reconocido el poder de 'La resistencia' otorgándole el privilegio de anunciar sus nuevos proyectos con iconos de la televisión como Emilio Aragón ('BSO') o Antonio Resines ('Sentimos las molestias').