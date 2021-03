Gjon's Tears, el representante de Suiza en Eurovisión 2021, ha echado el freno tras sus críticas a Telecinco por los cambios en la banda sonora del documental de Rocío Carrasco. Aunque 'Tout l'univers' sigue siendo el tema principal del espacio, el pasado domingo pudo escucharse en plató el 'Voilà' de la francesa Barbara Pravi, otra de las canciones que sonarán en el certamen musical. Un movimiento que no le hizo ninguna gracia al intérprete suizo.

Como contamos en este artículo, el artista no ocultó su enfado con la cadena de Mediaset y le acusó de mentir. Una desmesurada reacción que fue muy criticada en redes sociales y por la que ahora ha decidido pedir perdón. "Estoy muy orgulloso por haber tenido la oportunidad de actuar en España, sé que soy un afortunado por ello. Fue increíble y la producción estuvo realmente bien", comienza diciendo en su cuenta de Instagram.

El artista pide disculpas y explica el motivo de su cabreo: "Mucha gente me envió artículos que decían cosas incorrectas y que yo me creí. Reaccioné demasiado rápido y no debí creerme todas esas cosas, tendría que haberme puesto en contacto con la producción del programa en lugar de reaccionar en stories. Lo hice mal y lo siento".

Además, en su mensaje afirma que, tras la polémica, recibió las explicaciones pertinentes de la productora. Por otro lado, quiere dejar claro que no está "celoso" de la representante francesa: "Es increíble y se merece todo el apoyo que está recibiendo desde España y desde todo el mundo".

"No estoy intentando convencer a nadie, ella sabe lo que pienso de ella", añade Gjon's en los stories de su Instagram, donde insiste en que a partir de ahora tendrá mucho más cuidado a la hora de reaccionar a las informaciones que recibe en sus redes sociaes.