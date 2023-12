Pasar el Fin de Año fuera de casa es un plan que cada vez cobra más adeptos. Si Nochebuena y Navidad son celebraciones para pasar en familia, disfrutar con los amigos el último día del año está muy bien visto y hasta en las familias más tradicionales se han hecho a la idea de que algún miembro puede faltar a la cita, sobre todo si hay algún viajero entre ellos.

Aunque quedan pocos días para acabar el año, es posible que aún no tengas los planes cuadrados, pero no te preocupes, porque si buscas bien seguro que encuentras alguna ganga con la que viajar fuera de Tenerife y partir el año de una manera diferente.

Apunta porque te dejamos tres opciones que hemos encontrado a través del buscador Google Flights para viajar entre el 29 de diciembre y el 1 de enero, que igual hacen que tus planes cambien y tengas que preparar la maleta a toda prisa.

Madrid

La capital de España está a tu alcance por tan solo 75 euros, con una combinación de Ryanair y Air Europa, y recuerda que si eres residente tienes un 75% de descuento, lo que lo convierte en toda una ganga. Son vuelos directos con salida y llegada a Tenerife Norte, lo que claramente es hace que sea una opción tentadora.

Madrid siempre es un buen plan, y en Navidad no podía ser menos. Además de las múltiples opciones culturales y gastronómicas que tienes para pasar unos días en la capital, el ambiente navideño recorre toda la ciudad gracias a los mercadillos y luces. Además, en Fin de Año no hay nada más típico que oír las campanadas desde la Puerta de Sol. Todo un planazo, ¿o no?

Londres

Si tu idea es irte un poco más lejos, estás de suerte, porque hemos encontrado una ganga de las buenas. Los vuelos para pasar el Fin de Año en Londres están baratísimos. Y es que Ryanair te lleva desde Tenerife Sur por 89 euros.

Que el frío no te haga pensártelo mucho, porque esta oferta puede volar en poco tiempo. Así que si tienen los días libres y el dinero, viaja a la capital británica y disfruta de una ciudad abierta y cosmopolita que cambia por completo en Navidad. Visita Camden Towm, saca tu foto perfecta en el Big Ben, adquiere algún detalle en el Mercado de Portobello o, simplemente, pasea y recorre la ciudad. Seguro que no te arrepentirás.

Budapest

Continuando por Europa, tienes la opción de viajar a Budapest por 193 euros, aunque esta vez se trata de un vuelo con escala. En esta ocasión es la compañía Wizz la que ofrece el mejor precio para esta época del año.

En la capital húngara te sentirás como en un cuento navideño, ya que la ciudad se engalana para vivir unas fiestas totalmente inolvidables. Además de los mercadillos, la Perla del Danubio, como es conocida esta ciudad, ofrece algunos imprescindibles que debes visitar en tu próxima escapada, desde el propio Parlamento, hasta el Puente de las Cadenas, el Castillo de Buda o el Palacio Real. Sin duda, muchas opciones para tan pocos días.

Así que ya sabes, si estás pensando en una escapada para partir el año, no dejes pasar mucho tiempo que los buenos precios siempre vuelan.