El brócoli es uno de esos alimentos que no deberían faltar en ninguna dieta. Incluso desde pequeños, es bueno que los padres lo vayan introduciendo en las comidas de sus hijos.

Además, también se encuentra en el listado de alimentos clave de quienes desean perder peso y mantener un estilo de vida saludable.

Sin embargo, a pesar de sus propiedades, también es una de las verduras que más echa para atrás a muchos. Pero, ¿sabes qué puede pasar si comes todos los días brócoli? Es muy normal que no tengas ni idea, aunque sí que tengas claro que, como el resto de productos, sea bueno variarlo y no abusar de él.

Pues no te preocupes porque te vamos a contar sus propiedades y beneficios para el cuerpo.

Propiedades del brócoli

El brócoli es una de las verduras más sanas y tiene gran cantidad de nutrientes.

Es rica en vitaminas y minerales beneficiosos para el ser humano, como la vitamina C, B1, B2, B3, B6, calcio, potasio, fósforo o hierro, entre otros.

Beneficios del brócoli

Con todas estas propiedades, es normal que el brócoli aporte notables beneficios al ser humano, como los siguientes:

Ayuda a la salud cardiovascular al no tener grasa saturada y ofrecer un aporte calórico muy bajo

Mejora la salud intestinal y reduce el estreñimiento al ser una verdura rica en fibra

Combate la anemia ferropénica, debido a su gran aporte de hierro

Mejora el aspecto de la piel gracias a la vitamina A

Refuerza la salud ósea gracias a su aporte de fósforo y calcio

gracias a su aporte de fósforo y calcio Ayuda a paliar los síntomas de la menopausia, al contener fitoestrógenos

¿Es bueno comer brócoli cada día?

Con todos estos beneficios para el ser humano, es normal que podamos comer brócoli cada día, sin miedo a que nos siente mal, aunque, como siempre, lo mejor es tener una dieta variada y saludable.