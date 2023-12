Entre sus regalos y sorpresas, los Reyes Magos de Oriente traen otro japo a Santa Cruz -quién sabe si llegan guiados por la estrella Michelin-, con la apertura desde el 8 de enero del restaurante Shibui en la capital. No se trata de un proyecto más al uso, ni tampoco de una propuesta franquiciada; este exquisito corte es resultado de la unión entre Zuara Sushi (la sociedad que forman David Arauz y Álvaro Prieto) con el empresario canario Marcos Werth Ascanio, que llega con la firme idea de sumarse al escenario gastronómico capitalino e isleño y, además, instalándose en el local que ocupó el mitico Kazan, desde entonces un vacío, aquel que consiguió precisamente la estrella Michelin para Santa Cruz de Tenerife.

El chef David Arauz reconoce muy bien este ecosistema, profesional y emocionalmente, un espacio donde creció hace ahora 15 años. No en vano, él es cuña de aquellos primeros palillos y de ahí que confiese abiertamente que “siempre he mantenido un vínculo emocional y un cariño especial con aquella etapa de mi vida". Por esa razón se ha resuelto volver para así "devolver personalmente esa grata energía a Tenerife y, a través de Marcos y de su gran pasión por la cocina japonesa de alta calidad, se me abre la oportunidad de desarrollar Shibui juntos para compartirlo con todos aquellos que vengan a visitarnos a partir del 8 de enero”.

Sobre el significado del término shibui, David Arauz explica que se trata de un "concepto tradicional de la cultura nipona donde la belleza no siempre es evidente a primera vista permaneciendo, quizás, algo oculta para ser descubierta, poco a poco, a medida que maduramos como personas", evocando una belleza discreta, sin adornos, marcada por un sentido de moderación. El concepto que ahora plasma ahora en Shibui dice que surgió en su mente a los pocos meses de abrir su actual restaurante Zuara, en Madrid, y viene a materializarse por fin un año después en Tenerife, "gracias a la inestimable confianza y apoyo constante de nuestro socio Marcos Werth”.

La trayectoria profesional de David Arauz está jalonada de exitoso recorrido por los mejores restaurantes de referencia en gastronomía japonesa de este País, formando parte de proyectos como Suntory, Yashima, Kabuki, Kazan, 99 KŌ Sushi Bar by David Arauz, en los que recibe reconocimientos nacionales e internacionales, como la codiciada estrella Michelín en la edición de 2020. En 2022, David Arauz y Álvaro Prieto abren juntos en Madrid Zuara Sushi consiguiendo, en menos de un año, una estrella Michelin y un Sol Repsol.

Álvaro Prieto, reconocido sommelier y director de sala, aporta su amplio conocimiento en el mundo de los vinos y en el servicio gastronómico, fundamentado en su contrastada experiencia, tanto dentro como fuera del país, en restaurantes de la talla de Ametsa by Arzak, en Londres; MB Abama (Martin Berasategui), Tenerife, o Club Allard en Madrid. Su excepcional oferta líquida hará de Shibui un lugar de encuentro y visita obligatoria para todos los amantes del vino.

El equipo de Shibui lo completan el jefe de cocina Gerardo Cruz, con amplísima experiencia en las mejores barras de cocina japonesa de Madrid y con más de cinco años formando parte de los equipos liderados por Arauz. Gerardo estará perfectamente acompañado en la sala por José López Pimpon, profesional de contrastada experiencia en alta gastronomía y sobradamente reconocido en la Isla por su indiscutible profesionalidad.