Los aficionados al cine cuentan las horas para que llegue la ceremonia de entrega de los Oscars 2024. La gala que la Academia de Hollywood celebra en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles dará comienzo la madrugada del domingo 10 al lunes 11 de marzo de 2024, arrancando a la 1:00 de la mañana (hora española). Desde España el evento se podrá ver en televisión a través de Movistar+, con una programación que dará inicio a las 20:30 horas con 'La noche de los Oscar 2024', que presenta María Gómez. A partir de medianoche, habrá conexión con la alfombra roja para ver los modelitos por los que optan este año las estrellas de Hollywood.

El presentador

El carismático humorista estadounidense Jimmy Kimmel será el presentador de los Oscars 2024. Kimmel es muy popular en el país norteamericano por su programa 'Jimmy Kimmel Live!', que lleva desde 2003 emitiéndose en la ABC, y tiene experiencia como conductor de las ceremonias de los Oscar: fue el anfitrión de la gala en 2017 y 2018, y en 2023 regresó a ese puesto en una noche marcada por la tristemente célebre bofetada de Will Smith a Chris Rock en 2022. El cómico no perdió la ocasión de sacar punta a la agresión con su ácido humor, conminando al equipo de seguridad de la Academia a que, en caso de que algo sucediera esa noche, hiciera "lo que hicieron el año pasado: nada".

Lista completa de nominados

Los premios Oscars 2024 cuentan con un total de 23 categorías diferentes. En cada una de ellas hay cinco candidaturas a alzarse con la estatuilla, excepto en la de Mejor Película, a la que optan diez filmes. Este es el listado completo.

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Película 2024

'American Fiction'

'Anatomía de una caída'

'Barbie'

'Los que se quedan'

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Vidas pasadas'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Dirección 2024

Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'

Martin Scorsese, por 'Los asesinos de la luna'

Yorgos Lanthimos, por 'Pobres criaturas'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Actriz Protagonista 2024

Lily Gladstone, por 'Los asesinos de la luna'

Carey Mulligan, por 'Maestro'

Sandra Hüller, por 'Anatomía de una caída'

Annette Bening, por 'Nyad'

Emma Stone, por 'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Actor Protagonista 2024

Bradley Cooper, por 'Maestro'

Colman Domingo, por 'Rustin'

Paul Giamatti, por 'Los que se quedan'

Cillian Murphy, por 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright, por 'American Fiction'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto 2024

Emily Blunt, por 'Oppenheimer'

Da’Vine Joy Randolph, por 'Los que se quedan'

Danielle Brooks, por 'El color púrpura'

Jodie Foster, por 'Nyad'

America Ferrera, por 'Barbie'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto 2024

Sterling K. Brown, por 'American Fiction'

Robert De Niro, por 'Los asesinos de la luna'

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'

Ryan Gosling, por 'Barbie'

Mark Ruffalo, por 'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Guion Original 2024

Arthur Harari y Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'

David Hemingson, por 'Los que se quedan'

Samy Burch, por 'Secretos de un escándalo'

Celine Song, por 'Vidas pasadas'

Josh Singer y Bradley Cooper, por 'Maestro'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Guion Adaptado 2024

Cord Jefferson, por 'American Fiction'

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por 'Barbie'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Tony McNamara, por 'Pobres criaturas'

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'

Nominados al Premio Oscar al Mejor Diseño de Producción 2024

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Película Internacional 2024

Reino Unido, 'La zona de interés'

Japón, 'Perfect Days'

España, 'La sociedad de la nieve'

Italia, 'Yo capitán'

Alemania, 'Sala de profesores'

Nominados al Premio Oscar al Mejor Montaje 2024

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Fotografía 2024

'El Conde'

'Los asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Película de Animación 2024

'El chico y la garza'

'Elemental'

'Nimona'

'Robot Dreams'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Diseño de Vestuario 2024

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería 2024

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La sociedad de la nieve’

Nominados al Premio Oscar a Mejor Sonido 2024

'Oppenheimer' (Christopher Nolan)

'Maestro' (Bradley Cooper)

'La zona de interés' (Jonathan Glazer)

'The Creator' (Gareth Edwards)

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Película Documental 2024

'Bobi Wine: The People’s President' (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

'La memoria infinita' (La memoria infinita)

'Four Daughters' (Kaouther Ben Hania)

'To Kill a Tiger' (Nisha Pahuja)

'20 días en Mariúpol' (Mstyslav Chernov)

Nominados al Premio Oscar a Mejor Banda Sonora 2024

Laura Karpman por 'American Fiction'

John Williams por 'Indiana Jones y el dial del destino'

Robbie Robertson por 'Los asesinos de la luna'

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'

Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'

Nominados al Premio Oscar a la Mejor Canción 2024

"It Never Went Away” de 'American Symphony'

“I’m Just Ken” de 'Barbie'

"The Fire Inside" de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes'

“What Was I Made For?” de 'Barbie'

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de 'Los asesinos de la luna'

Nominados al Premio Oscar a los Mejores Efectos Especiales 2024

'The Creator' (Gareth Edwards)

'Godzilla Minus One' (Takashi Yamazaki)

'Guardianes de la galaxia Vol. 3' (James Gunn)

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)

'Napoleón' (Ridley Scott)

Nominados al Premio Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción 2024

'The After'

'Invincible'

'Knight of Fortune'

'Red, White and Blue'

'The Wonderful Story of Henry Sugar'

Nominados al Premio Oscar al Mejor Cortometraje Documental 2024

‘The Abcs of Book Banning’

‘The Barber of little rock’

‘Island in Between’

‘The Last Repair Shop’

‘Nai Nai & Wai Po’

Nominados al Premio Oscar al Mejor Cortometraje Animado 2024

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

Los favoritos a las principales categorías

En esta 96ª edición de los Premios Oscar de Hollywood, los Oscars 2024, una película se alza sobre el resto como gran favorita, sustentada en buena parte por sus 13 nominaciones. Si 'Oppenheimer' se lleva todas las estatuillas a las que opta, superaría el legendario récord que comparten 'Ben Hur' y 'Titanic' con 11 galardones. Es de justicia reconocer que ha habido voces críticas con la ausencia de algunas nominaciones que se daban por seguras para la película 'Barbie', como la de Margot Robbie a Mejor Actriz Protagonista o la de Greta Gerwig a Mejor Dirección.

La cinta de Nolan parte con un cuerpo de ventaja para llevarse el Oscar a Mejor Película ante 'Pobres criaturas' y 'Anatomía de una caída', sobre todo tras sus triunfos en los Globos de Oro, los BAFTA o los Critics' Choice Awards. El filme está disponible en Movistar+.

Para la categoría de Mejor Dirección, las apuestas están con Christopher Nolan. No obstante, si se diera la sorpresa, podrían encontrarse escenarios inusuales. Por ejemplo, si ganara Scorsese con 'Los asesinos de la luna', se convertiría en el director premiado de más edad. También existe la posibilidad de que Justin Triet ('Anatomía de una caída') labre su nombre como quinta mujer en llevarse el galardón.

El Oscar a Mejor Actriz Protagonista parece más disputado. Emma Stone ('Pobres criaturas') y Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna') son las grandes favoritas a hacerse con la estatuilla, sobre todo a tenor de la tendencia registrada en las entregas de premios previas a la ceremonia del domingo en el Dolby Theatre.

En cambio, parece bastante cantado que Cillian Murphy se llevará el premio a Mejor Actor Protagonista por su papel en 'Oppenheimer'. Aunque Paul Giamatti ('Los que se quedan') y Bradley Cooper ('Maestro') podrían tener opciones, lo cierto es que el irlandés viene muy fuerte tras llevarse el BAFTA y el Globo de Oro.

Otra categoría donde hay pocas dudas es la de Mejor Actriz de Reparto. El trabajo de Da'Vine Joy Randolph en 'Los que se quedan' parece garantizarle la estatuilla. Algo parecido ocurre en la de Mejor Actor de Reparto, donde Robert Downey Jr., con su papel en 'Oppenheimer', tiene el premio casi asegurado a pesar de la competencia que se suponía que plantearían Ryan Gosling ('Barbie') y Mark Ruffalo ('Pobres criaturas').

Aunque la categoría de Mejor Guion Original es de las más competidas, parece que 'Anatomía de una caída', de Justine Triet, llega a la ceremonia del Dolby Theatre con algo de ventaja, sobre todo tras llevarse el Globo de Oro. Algo parecido sucede en la de Mejor Guion Adaptado, donde 'Oppenheimer' es un serio competidor, al igual que 'Pobres criaturas' o 'American Fiction', aunque parece la mejor opción para aliviar un poco el desaire que se le ha hecho a Greta Gerwig al no nominarla a Mejor Dirección, así que es muy posible que sea para 'Barbie'.

La representación española pisa fuerte con 'La sociedad de la nieve' en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta de Bayona no es la favorita (esa sería la británica 'La zona de interés'), pero es la principal candidata a dar la sorpresa. También hay una cinta española nominada a Mejor Película de Animación ('Robot Dreams', de Pablo Berger), aunque parece complicado que alguien le haga sombra a la nueva maravilla de Miyazaki, 'El chico y la garza'. La única cinta que tiene posibilidades de doblegarla es 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.

En el resto de categorías, 'La memoria infinita' y '20 días en Mariúpol' competirán por llevarse el premio a Mejor Documental, mientras que parece claro que el Mejor Corto de Ficción será para 'The Wonderful Story of Henry Sugar', de Wes Anderson, y su contrapartida de Mejor Corto Documental tiene como favorita a 'The ABCs of Book Banning', aunque 'The Last Repair Shop' también cuenta con opciones. Además, tiene pinta de que el Oscar al Mejor Corto de Animación será para 'Letter to a Pig'.

En cuanto al apartado musical, la Mejor Canción Original será para 'Barbie', Lo que no está tan claro es si se la llevará Billie Eilish con 'What Was I Made For?' o Mark Ronson y Andrew Wyatt con 'I'm just Ken' (que será interpretada por Ryan Gosling durante la ceremonia del 10 de marzo). Por otro lado, el Oscar a Mejor Banda Sonora Original tiene las apuestas divididas entre las dos grandes favoritas de la gala: 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas'.

Por último, en las categorías técnicas, 'Oppenheimer' parte con ventaja en Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Sonido, mientras que 'Barbie' tiene muchas opciones de llevarse los galardones a Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción, 'Maestro' podría llevarse su único premio en Mejor Maquillaje y Peluquería (la segunda nominación de 'La sociedad de la nieve', de Bayona) y 'Godzilla' parece estar ligeramente por delante de 'The Creator' en la carrera por llevarse el premio a Mejores Efectos Especiales.

Para comprobar la puntería de las predicciones, tocará sentarse frente al televisor la madrugada del domingo al lunes para disfrutar de la 96ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood. Recuerda que puedes seguir con nosotros la actualidad de la gala con previsiones, anécdotas, imágenes de los mejores momentos tanto de la alfombra roja como de la ceremonia, vídeos y todo lo que suceda en el Teatro Dolby de Los Ángeles.