La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, y la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés, se colocaron entre las precandidatas para optar al Óscar a la mejor película internacional, informó este jueves la Academia en un comunicado.

Otros filmes que optan como preseleccionados en dicha categoría son la finlandesa ‘Fallen Leaves’; la italiana ‘Io Capitano’; la ucraniana '20 Days in Mariupol' y la estadounidense-británica-polaca ‘The Zone of Interest’.

La película de Bayona, producida por Netflix, sigue la tragedia aérea de los Andes de 1972 y supone el regreso al idioma español del director desde el estreno de su aclamada ópera prima, 'El Orfanato' (2007).