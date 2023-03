La venganza de Chris Rock un año después de la bofetada de los Oscars

Después de protagonizar uno de los momentos más surrealistas de la historia de los Oscar –¿quién no ha visto la bofetada que le propinó en la gala del año pasado Will Smith, ofendido por su comentario sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett?-, Chris Rock ha mantenido el tipo durante todo este tiempo y no ha querido profundizar sobre lo sucedido.

“Will Smith me acaba de dar una paliza”, dijo tras la secuencia. Poco tiempo después, una fuente aseguró a ‘Us Weekly’ que Rock y Smith no interactuaron en privado después del incidente, así que no hubo explicaciones por ninguna de las dos partes. “Chris se está enfocando en su gira -añadió el mismo portavoz a finales de marzo del 2022-. Él sigue adelante y espera con ansias sus próximos conciertos”. De hecho, a finales de marzo, pocas semanas después de recibir el guantazo sobre el escenario, el actor y productor, de 58 años, inició un ‘tour’ que ya tenía contratado antes de ocurrir el mediático incidente.

Rock solo regresó a las redes para compartir el póster promocional de su nueva gira, ‘Chris Rock Ego Death World Tour’, y anunciar sus próximos ‘shows’ en distintas ciudades como Nueva York, París y Los Ángeles… "¡Te amamos, Chris!", escribió un fan, mientras que un segundo agregó: "Eres un actor de clase. Bendiciones". Y un tercero comentó: "No has publicado en un tiempo, hombre, pero me alegro de que estés bien y te vaya bien". "Apoyamos a Chris Rock", recalcó otro.

El protagonista de ‘El método Williams’, en cambio, sí emitió una disculpa pública por sus acciones “inaceptables e inexcusables” un día después de la entrega de premios. “Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada [su mujer] fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional", argumentó, pero admitió que su comportamiento "estuvo fuera de lugar". Demasiado tarde: la Academia lo ha vetado en todos sus actos durante los próximos 10 años.

Parecía, pues, que todo quedaba tapado por un tupido velo, hasta este febrero: durante un programa de la CNN, Rock volvió a confirmar que no había tenido noticias de Smith. “No he hablado con nadie a pesar de lo que hayan escuchado”, dijo el coprotagonista de ‘Niños grandes’. Es cierto que el cómico no se sinceró sobre el tema, pero sí que ha hecho referencias sutiles en alguna de sus actuaciones. En una parada de la gira en julio, comentó: “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”. Y en una actuación en el Reino Unido afirmó: “Will Smith dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, pero se arrancó la máscara y nos mostró que era tan feo como el resto de nosotros”.

Su familia, sin embargo, sí que ha opinado sobre la famosa bofetada. Rose, su madre, explicó a la emisora de radio local de Carolina del Sur, WIS-TV, subrayo: “Cuando Will Smith abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó. Cuando lastimas a mi hijo, me lastimas a mí”. "Nadie escuchó su discurso. Nadie pudo simplemente estar en el momento porque todos estaban sentados allí preguntándose, ¿qué acaba de pasar?”, continuó y añadió que en un principio pensó que era una bofetada escenificada.

¿Y por qué tanta prudencia por parte del cómico? A principios del pasado abril, dio la clave: "Estoy bien. Tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Recuperé mi audición". Poderoso señor es don dinero: ese momento ha llegado. Este próximo sábado por la noche, Rock protagonizará ‘Outrage’ (‘Indignación’), su versión humorística del incidente de los Oscar en un especial en directo para Netflix. El actor ha anunciado en sus redes el programa, que ha calificado como “el primer evento global en vivo para Netflix”.

Una fuente cercana al actor ha declarado a ‘Page Six’ que ha sido complicado mantener el material tanto tiempo en secreto. “A la mayoría de los comediantes, les gusta ensayar en clubs más pequeños antes de grabar un especial, pero Rock confió en la ayuda de guionistas de comedia veteranos para contar sus chistes y asegurarse de que fueran ajustados, sólidos y divertidos", ha añadido.

Por otro lado, aunque la Academia ha vetado la entrada a la ceremonia de 2023 a Smith, Rock ha decidido no asistir. De hecho, ha revelado que ha rechazado la invitación para presentar de nuevo la ceremonia este año junto a Jimmy Kimmel. Según ‘The Daily Beast’, no asistirá ni como invitado a la noche más importante de Hollywood y probablemente se quedará en la costa este, lejos de la ceremonia en Los Ángeles.