Aragonès y Turull retoman el contacto pero mantienen sus posiciones muy distantes

El 'president' Pere Aragonès y el secretario general de Junts, Jordi Turull, mantuvieron en la mañana del domingo el contacto programado desde el sábado, cuando se prefirió dejar pasar la significativa jornada del primero de octubre, quinto aniversario del referéndum del 2017, dentro del marco de las negociaciones encaminadas a evitar que Junts, tal y como la fuerza posconvergente amenazó hace un mes, salga del Govern.

Decir que en ese contacto matinal no hubo acuerdo sería decir demasiado, porque, según fuentes del Executiu, no se entró, propiamente a una negociación, sino a una fase anterior en la que el 'president', en la línea de lo que en público (por ejemplo el sábado, en TV3) y en privado viene afirmando él y su equipo, no consideran que la propuesta que les llegó de Junts el viernes tenga una mínima base para ser negociada. El marco político que expresa Junts es tan distinto al de ERC que el mínimo común múltiplo es imposible, o como saldan los matemáticos se halla en el infinito.

Por tanto, la reclamación de Aragonès para negociar y cerrar un acuerdo que permita a la dirección de Junts orientar una pregunta más favorable a quedarse en el Executiu incluía la modificación de la propuesta del viernes. Que las posiciones eran diametralmente opuestas lo demuestra que no se emplazaron para una segunda conversación, para la tarde. “Si se produce es porque ellos llaman”; explicó una fuente del Govern.